Хачатурянц: «Не рассматриваем вариант с расширением РПЛ до 18 команд»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что лига вернется к рассмотрению вопроса о расширении чемпионата до 18 команд.

«Рассматриваем ли мы вопрос по поводу расширение РПЛ до 18 команд? Пока это все разговоры. На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем по поводу этого.

В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие», – сказал Хачатурянц.