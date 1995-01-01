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    Хачатурянц: «Не рассматриваем вариант с расширением РПЛ до 18 команд»

    Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что лига вернется к рассмотрению вопроса о расширении чемпионата до 18 команд.

    «Рассматриваем ли мы вопрос по поводу расширение РПЛ до 18 команд? Пока это все разговоры. На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем по поводу этого.

    В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие», – сказал Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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