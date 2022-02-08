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    Эджуке: «Зенит» немного вырвался вперед, но все может измениться. Хоп, и ЦСКА уже там!»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о борьбе с «Зенитом», «Динамо» и «Сочи» за чемпионство.

    – С «Зенитом», «Динамо» и «Сочи» есть возможность конкурировать?

    — Почему нет? У нас все для этого есть! К команде присоединились Юсуф [Языджи] и Хесус [Медина]. Отличное усиление, очень техничные ребята. С нетерпением жду, когда выйду с ними на поле в официальных матчах.

    Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается.

    — Но именно с этими командами ЦСКА терял очки.

    — С «Динамо» как раз не хватило удачи. Первый тайм мы провели просто отлично! Во втором стало тяжелее, да и мы совершили несколько глупых ошибок. А «Сочи»… Ох, это был другой уровень. У нас остается шанс на реванш в Кубке и ответном матче чемпионата.

    «Зенит» — одна из лучших команд России. Тут никаких сомнений. Они хорошо играли в обоих матчах, но нам опять не доставало удачи. У нас ведь были хорошие моменты в обоих матчах! ЦСКА заслужил хотя бы ничью в Петербурге. У нас было так много атак, у меня лично был хороший момент, но я его упустил.

    • ЦСКА ушел на зимний перерыв на 4-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

    Эджуке – об 1:4 с «Сочи»: «Это было жестоко и безжалостно. Сплошная катастрофа»

    Эджуке прибыл на сбор ЦСКА после вылета сборной Нигерии из Кубка Африки

    Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2612

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Я рад буду видеть коней на 2 месте, после Зенита, Сочи на 3, быки - 4, Крылья -5, Рубин -6. А замыкают таблицу менты и свиньи. Гыгыгы

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