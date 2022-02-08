Эджуке: «Зенит» немного вырвался вперед, но все может измениться. Хоп, и ЦСКА уже там!»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался о борьбе с «Зенитом», «Динамо» и «Сочи» за чемпионство.

– С «Зенитом», «Динамо» и «Сочи» есть возможность конкурировать?

— Почему нет? У нас все для этого есть! К команде присоединились Юсуф [Языджи] и Хесус [Медина]. Отличное усиление, очень техничные ребята. С нетерпением жду, когда выйду с ними на поле в официальных матчах.

Разница в очках не такая большая, чтобы опускать руки. Только «Зенит» немного вырвался вперед, но все может резко измениться. Бум, и мы уже там! Когда мы сосредоточены и мыслим в одном направлении, все получается.

— Но именно с этими командами ЦСКА терял очки.

— С «Динамо» как раз не хватило удачи. Первый тайм мы провели просто отлично! Во втором стало тяжелее, да и мы совершили несколько глупых ошибок. А «Сочи»… Ох, это был другой уровень. У нас остается шанс на реванш в Кубке и ответном матче чемпионата.

«Зенит» — одна из лучших команд России. Тут никаких сомнений. Они хорошо играли в обоих матчах, но нам опять не доставало удачи. У нас ведь были хорошие моменты в обоих матчах! ЦСКА заслужил хотя бы ничью в Петербурге. У нас было так много атак, у меня лично был хороший момент, но я его упустил.