Аллегри: «Ювентус» выбыл из борьбы за скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда потеряла шансы на чемпионство в Серии А.

«За скудетто борются «Интер», «Милан» и «Наполи». Мы выбыли из борьбы. Но мы ещe можем попасть в Лигу чемпионов.

Мы должны идти шаг за шагом. У «Аталанты» есть матч в запасе, и в воскресенье мы встретимся лицом к лицу.

Эти три команды разыграют титул. К сожалению, нам не хватает четырех очков, которые позволили бы побороться за титул. Мы не смогли их набрать, и нужно смириться с этим», – сказал Аллегри.