Кубок Англии. Действующий победитель турнира «Лестер» крупно проиграл «Ноттингем Форест»

«Лестер» разгромно проиграл «Ноттингем Форест» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии – 1:4. Единственный гол в составе клуба АПЛ забил Келечи Ихеначо.
«Лестер», действующий победитель турнира, вылетел из Кубка. «Ноттингем Форест» сыграет в следующем раунде с «Хаддерсфилдом».
Англия. Кубок. 1/16 финала
Ноттингем Форест – Лестер – 4:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Зикернагель, 23; 2:0 – Джонсон, 24; 3:0 – Уоррол, 32; 3:1 – Ихеначо, 40; 4:1 – Спенс, 61.
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