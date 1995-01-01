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    Кубок Англии. «Тоттенхэм» нанес «Брайтону» первое поражение в году, у Кейна дубль

    «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Брайтон». Два гола забил нападающий Гарри Кейн.

    «Брайтон» впервые проиграл в 2022 году.

    «Тоттенхэм» ни разу не проигрывал «Брайтону» в Лондоне.

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Тоттенхэм – Брайтон – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 13; 2:0 – Мач, 24 (в свои ворота); 2:1 – Биссума, 63; 3:1 – Кейн, 66.

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    Источник: Бомбардир.ру

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