Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (Transfermarkt)

Достижение! Вот что лимит животворящий делает! По логике одного не безызвестного тренера - стоимость определяет класс. Поэтому Федя должен там всех на раз обыгрывать.
Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии.
Список возглавил новичок «Базеля» Федор Чалов. Рыночная стоимость россиянина, арендованного у ЦСКА, составляет 8,5 миллиона евро.
Топ-10 самых дорогих игроков лиги выглядит так:
«Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА
Чалов – фанатам ЦСКА: «До скорой встречи»
Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»