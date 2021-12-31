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    Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (Transfermarkt)

    Портал Transfermarkt представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии.

    Список возглавил новичок «Базеля» Федор Чалов. Рыночная стоимость россиянина, арендованного у ЦСКА, составляет 8,5 миллиона евро.

    Топ-10 самых дорогих игроков лиги выглядит так:

    «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА

    Чалов – фанатам ЦСКА: «До скорой встречи»

    Чалов – о переходе в «Базель»: «Понял, что нужно перезагрузиться. Хочется играть чаще»

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11855

      Fusballer 47 минут назад

      Достижение! Вот что лимит животворящий делает! По логике одного не безызвестного тренера - стоимость определяет класс. Поэтому Федя должен там всех на раз обыгрывать.

      0
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      Рейтинг: +23105

      bset 1 час назад

      Вот только цена его подогрета РПЛ благодаря паспорту. Его за такую цену только внутри РПЛ и купят сейчас. Позор лимиту.

      2
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      Рейтинг: +4162

      Бомбардиръ > bset 52 минуты назад

      Не так уж давно англичане хотели купить Чалова в три раза дороже, чем он сейчас стоит. Разве в его паспорт смотрели англичане?)))

      1
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      Рейтинг: +13509

      житель СПб 1 час назад

      Что-то здесь выглядит неестественным...

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      Рейтинг: +4162

      Бомбардиръ 1 час назад

      Пусть Федя там обводит дешевых защитников и забивает хет-трики и покеры дешевым вратарям и обретет менталитет победителя и вернется в свой клуб с правильным настроем)

      3
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      Рейтинг: +38706

      Project Бабангида 1 час назад

      лошадь хоть и хромая но с хорошей родословной. недавно такую же в Тоскано сдыхали )

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      Рейтинг: +610

      dragoon000320 2 часа назад

      наши игроки имеют искуственно завышенный ценник благодаря нашему любимому лимиту... его красная цена 5 лямов максимум

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