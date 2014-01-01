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    Черчесов: «Вокруг моего имени в Венгрии есть интерес. На «Ференцварош» настраиваются все»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об уровне чемпионата Венгрии.

    – Какие первые выводы можно сделать об уровне чемпионата Венгрии после двух официальных матчей?

    – Первый вывод простой: на нашу команду настраиваются все. Вчера было дерби, как мне сказали, «Ференцварош» последние семь лет не мог выиграть.

    Обе игры были принципиальными. Первую игру мы себе сами усложнили, оставшись в середине первого тайма вдесятером, и это было непросто. Вчера же владели преимуществом, создавали моменты, но не могли их реализовать. Зато забили гол, который не вытекал из ситуации, но что надо было забивать – не забивали.

    Это рабочие моменты. Пока мы узнаем команду, все на месте, кроме трех футболистов, которые принимают участие в Кубке Африки.

    – Шумиха вокруг вашего имени большая в Венгрии?

    – Шумихи как таковой нет, другое дело, что есть интерес, который проявляется. Ваши коллеги спрашивали, спрашивают и будут спрашивать – им любопытно. Мы же делаем свою работу.

    – То есть в Будапеште спокойнее, чем в Варшаве, когда вы возглавили «Легию»?

    – Плюс-минус одинаково.

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    Источник: «Матч ТВ»

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