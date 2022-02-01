Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Вокруг моего имени в Венгрии есть интерес. На «Ференцварош» настраиваются все»

Черчесов: «Вокруг моего имени в Венгрии есть интерес. На «Ференцварош» настраиваются все»

1 февраля 2022, 08:39
4

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об уровне чемпионата Венгрии.

– Какие первые выводы можно сделать об уровне чемпионата Венгрии после двух официальных матчей?

– Первый вывод простой: на нашу команду настраиваются все. Вчера было дерби, как мне сказали, «Ференцварош» последние семь лет не мог выиграть.

Обе игры были принципиальными. Первую игру мы себе сами усложнили, оставшись в середине первого тайма вдесятером, и это было непросто. Вчера же владели преимуществом, создавали моменты, но не могли их реализовать. Зато забили гол, который не вытекал из ситуации, но что надо было забивать – не забивали.

Это рабочие моменты. Пока мы узнаем команду, все на месте, кроме трех футболистов, которые принимают участие в Кубке Африки.

– Шумиха вокруг вашего имени большая в Венгрии?

– Шумихи как таковой нет, другое дело, что есть интерес, который проявляется. Ваши коллеги спрашивали, спрашивают и будут спрашивать – им любопытно. Мы же делаем свою работу.

– То есть в Будапеште спокойнее, чем в Варшаве, когда вы возглавили «Легию»?

– Плюс-минус одинаково.

  • 6 февраля «Ференцварош» сыграет дома с «Пакшем».
  • Клуб из Будапешта назначил Черчесова 20 декабря.

Еще по теме:
«Ахмат» подписал бразильца с чемпионским опытом
«Акрон» летом избавится от двух экс-игроков «Локомотива» 2
У «Тоттенхэма» есть 5 кандидатов на пост главного тренера 4
Источник: «Матч ТВ»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1643697262
Ну павлин, ну павлин! Туда ещё дурачка Зюбку для полного комплекта.
Ответить
Fusballer
1643700409
Точно! Раньше о Ференцвароше никто и не знал, а с приходом Стаса все настраиваются как на последний бой! Стас сделает этот клуб снова великим!
Ответить
Давид59
1643701385
Плюс-минус одинаково. Словечки как у прапорщика.
Ответить
Hektor 84
1643723868
Ну всё! Понесло чабана))) скоро потянет в команду престарелый шлак.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
7
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
13
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
Вчера, 20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
24
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
Вчера, 20:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+