Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Футбол хотят лишить души»

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад 5» поддержало бойкот матчей из-за введения системы Fan ID.

«Мы против Fan ID!

В очередной раз мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать российский футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно обратная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов.

Для нас абсолютно неприемлемо получение каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой – на стадион.

Мы приняли решение отказаться от посещения всех турниров, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то пожелает оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо», – говорится в заявлении объединения.