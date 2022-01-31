Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Футбол хотят лишить души»

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад 5» поддержало бойкот матчей из-за введения системы Fan ID.
«Мы против Fan ID!
В очередной раз мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать российский футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно обратная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов.
Для нас абсолютно неприемлемо получение каких-то бумажек, чтобы прийти к себе домой – на стадион.
Мы приняли решение отказаться от посещения всех турниров, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то пожелает оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо», – говорится в заявлении объединения.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», «Локомотива» и «Нижнего Новгорода».
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
Источник: «Запад 5»