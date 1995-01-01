Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду, если «Лацио» согласится на обязательный выкуп

    Переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио» все еще возможен.

    Римский клуб предложил 1 миллион евро за аренду хавбека с опцией последующего выкупа.

    «Аталанта» готова отпустить россиянина только в случае, если выкуп будет обязательным.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8818

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Уже и не знают как и кому втюхать ! На самом деле Миранчук средний футболист и очень медленный !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru