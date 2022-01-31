«Аталанта» готова отдать Миранчука в аренду, если «Лацио» согласится на обязательный выкуп

Переход полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио» все еще возможен.

Римский клуб предложил 1 миллион евро за аренду хавбека с опцией последующего выкупа.

«Аталанта» готова отпустить россиянина только в случае, если выкуп будет обязательным.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном