«Никогда не сдавайся. Спасибо». Де Хеа отреагировал на победу Надаля над Медведевым

Спасибо пусть скажет трибунам.Даня нах твои укороченные?
Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оставил пост после победы соотечественника Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче он победил россиянина Даниила Медведева (3:2).
«Никогда не сдавайся. Никогда не переставай верить. Спасибо, Надаль», – написал Де Хеа.
- Медведев вел 2:0.
- Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.
- На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.
Never give up. Never stop believing. Thank you, @RafaelNadal pic.twitter.com/N6vm7QNOVr— David de Gea (@D_DeGea) January 30, 2022
«Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля