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    «Никогда не сдавайся. Спасибо». Де Хеа отреагировал на победу Надаля над Медведевым

    Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оставил пост после победы соотечественника Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче он победил россиянина Даниила Медведева (3:2).

    «Никогда не сдавайся. Никогда не переставай верить. Спасибо, Надаль», – написал Де Хеа.

    • Медведев вел 2:0.
    • Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.
    • На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.

    «Все равно красава, лучший. Он еще даст всем». Дзюба прокомментировал поражение теннисиста Медведева от Надаля

    Источник: твиттер Давида Де Хеа

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Спасибо пусть скажет трибунам.Даня нах твои укороченные?

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