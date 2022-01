«Никогда не сдавайся. Спасибо». Де Хеа отреагировал на победу Надаля над Медведевым

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оставил пост после победы соотечественника Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче он победил россиянина Даниила Медведева (3:2).

«Никогда не сдавайся. Никогда не переставай верить. Спасибо, Надаль», – написал Де Хеа.

Never give up. Never stop believing. Thank you, @RafaelNadal pic.twitter.com/N6vm7QNOVr