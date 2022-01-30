«Никогда не сдавайся. Спасибо». Де Хеа отреагировал на победу Надаля над Медведевым

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа оставил пост после победы соотечественника Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче он победил россиянина Даниила Медведева (3:2).
«Никогда не сдавайся. Никогда не переставай верить. Спасибо, Надаль», – написал Де Хеа.
- Медведев вел 2:0.
- Надаль установил рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.
- На счету Медведева 1 выигранный турнир Большого шлема.
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Источник: твиттер Давида Де Хеа