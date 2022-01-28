Перес передал 20% прав на «Бернабеу». «Реал» сможет получать от стадиона до 440 миллионов в год

Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с американской компанией Legends, которая специализируется на эксплуатации спортивных объектов.

По информации Vozpopuli, компания на протяжении 25 лет будет получать 20% дохода от активностей на «Сантьяго Бернабеу» и возле арены.

В результате сотрудничества годовой доход стадиона сможет увеличиться с 150 миллионов евро до 400-440 миллионов. На «Бернабеу» будут проводить концерты, а возле арены построят кафе и магазины.

Ранее «Реал» взял кредит на 1 миллиард евро для проведения реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» лидирует в Примере.

В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».

Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна