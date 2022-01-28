Перес передал 20% прав на «Бернабеу». «Реал» сможет получать от стадиона до 440 миллионов в год

Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с американской компанией Legends, которая специализируется на эксплуатации спортивных объектов.
По информации Vozpopuli, компания на протяжении 25 лет будет получать 20% дохода от активностей на «Сантьяго Бернабеу» и возле арены.
В результате сотрудничества годовой доход стадиона сможет увеличиться с 150 миллионов евро до 400-440 миллионов. На «Бернабеу» будут проводить концерты, а возле арены построят кафе и магазины.
Ранее «Реал» взял кредит на 1 миллиард евро для проведения реконструкции «Сантьяго Бернабеу».
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Источник: Vozpopuli