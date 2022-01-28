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  • Перес передал 20% прав на «Бернабеу». «Реал» сможет получать от стадиона до 440 миллионов в год

Перес передал 20% прав на «Бернабеу». «Реал» сможет получать от стадиона до 440 миллионов в год

28 января 2022, 08:43
6

Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с американской компанией Legends, которая специализируется на эксплуатации спортивных объектов.

По информации Vozpopuli, компания на протяжении 25 лет будет получать 20% дохода от активностей на «Сантьяго Бернабеу» и возле арены.

В результате сотрудничества годовой доход стадиона сможет увеличиться с 150 миллионов евро до 400-440 миллионов. На «Бернабеу» будут проводить концерты, а возле арены построят кафе и магазины.

Ранее «Реал» взял кредит на 1 миллиард евро для проведения реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: Vozpopuli
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (6)
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Benifacto
1643350143
идея хорошая, тока можно сразу и швейную фабрику открыть))))чтобы шмотки не возить а на месте шить.....
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JTherry
1643352702
вот это я понимаю отдача от стадиона - 440 лимонов, золотом..!!!)
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zigbert
1643371057
Совсем неплохая поддержка для клуба.
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