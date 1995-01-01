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    Перес передал 20% прав на «Бернабеу». «Реал» сможет получать от стадиона до 440 миллионов в год

    Президент «Реала» Флорентино Перес заключил соглашение с американской компанией Legends, которая специализируется на эксплуатации спортивных объектов.

    По информации Vozpopuli, компания на протяжении 25 лет будет получать 20% дохода от активностей на «Сантьяго Бернабеу» и возле арены.

    В результате сотрудничества годовой доход стадиона сможет увеличиться с 150 миллионов евро до 400-440 миллионов. На «Бернабеу» будут проводить концерты, а возле арены построят кафе и магазины.

    Ранее «Реал» взял кредит на 1 миллиард евро для проведения реконструкции «Сантьяго Бернабеу».

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    Источник: Vozpopuli

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20415

      JTherry 13 минут назад

      вот это я понимаю отдача от стадиона - 440 лимонов, золотом..!!!)

      0
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      Рейтинг: +1355

      Benifacto 55 минут назад

      идея хорошая, тока можно сразу и швейную фабрику открыть))))чтобы шмотки не возить а на месте шить.....

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      Рейтинг: +11691

      Fusballer > Benifacto 34 минуты назад

      А ещё можно рынок открыть!

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