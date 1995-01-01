Тренер «Крыльев» Осинькин: «Надеемся, что Игнатьев присоединится к нам до 29 января»

Да на фиг он Вам сдался! Чел вообще без мозгов в башке, этот Игнатьев. Краснодар с ним нянчился, Рубин давал шанс, теперь Крылья решили, что у них он точно возьмется за голову. Оптимисты, однако!
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что форвард «Рубина» Иван Игнатьев может уже на этой неделе стать игроком самарской команды.
– Когда к команде присоединится Иван Игнатьев?
– То, что сейчас сообщают, – еще не подписание контракта. Он должен решить свои вопросы между клубами, затем пройти медобследование и заключить контракт.
Если все будет хорошо, то мы за то, что чем раньше Иван присоединится к нам, тем лучше. Надеемся, это произойдет до начала следующего сбора (29 января).
- В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
- По информации «СЭ», «Крылья» договорились о его аренде с правом выкупа за 2,5 миллиона евро.
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