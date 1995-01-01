Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Тренер «Крыльев» Осинькин: «Надеемся, что Игнатьев присоединится к нам до 29 января»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил, что форвард «Рубина» Иван Игнатьев может уже на этой неделе стать игроком самарской команды.

    – Когда к команде присоединится Иван Игнатьев?

    – То, что сейчас сообщают, – еще не подписание контракта. Он должен решить свои вопросы между клубами, затем пройти медобследование и заключить контракт.

    Если все будет хорошо, то мы за то, что чем раньше Иван присоединится к нам, тем лучше. Надеемся, это произойдет до начала следующего сбора (29 января).

    • В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • По информации «СЭ», «Крылья» договорились о его аренде с правом выкупа за 2,5 миллиона евро.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Да на фиг он Вам сдался! Чел вообще без мозгов в башке, этот Игнатьев. Краснодар с ним нянчился, Рубин давал шанс, теперь Крылья решили, что у них он точно возьмется за голову. Оптимисты, однако!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1688

      Олег1204 > serglider 22 минуты назад

      Крылья команда со схемами, и не только футбольными, так что ваня кроме голов может принести благодарность раз в месяц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6714

      Томик 1 час назад

      Не удивлюсь, если у Осинькина и этот заиграет.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93239
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68597
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru