Президент «Урала» Иванов: «Я против введения системы Fan ID»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о введении в РПЛ системы Fan ID.

«Комментировать решение болельщиков не буду. Вопрос по Fan ID решается на государственном уровне, поэтому зачем меня спрашивать?

Могу лишь снова сказать, что я против введения этой системы», – сказал Иванов.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

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