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    Президент «Урала» Иванов: «Я против введения системы Fan ID»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о введении в РПЛ системы Fan ID.

    «Комментировать решение болельщиков не буду. Вопрос по Fan ID решается на государственном уровне, поэтому зачем меня спрашивать?

    Могу лишь снова сказать, что я против введения этой системы», – сказал Иванов.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    Депутат Свищeв – о Fan ID: «Мы обязаны исполнять законы РФ. Времена сейчас непростые»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8794

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Иванов гавкнул , на парня , который дает бюджетные деньги !
      Скорее всего ему пздц !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Нормальный мужик, не лижет как большинство, может место не такое хлебное как у других...

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