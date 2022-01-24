Президент «Урала» Иванов: «Я против введения системы Fan ID»

Иванов гавкнул , на парня , который дает бюджетные деньги !
Скорее всего ему пздц !
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о введении в РПЛ системы Fan ID.
«Комментировать решение болельщиков не буду. Вопрос по Fan ID решается на государственном уровне, поэтому зачем меня спрашивать?
Могу лишь снова сказать, что я против введения этой системы», – сказал Иванов.
- Новые правила вступят в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.
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