Новичок «Спартака» Николсон: «Что успел увидеть в Москве? Я был на Таймс-сквер»

Новичок «Спартака» Шамар Николсон рассказал, где успел побывать в России.

– Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод?

– Я был на Таймс-сквер!

– На Красной площади?

– Да, точно. На Красной площади. Таймс-сквер – это Нью-Йорк. В тот вечер было очень холодно. Россия вообще холодная страна. Но знаете, после Ямайки я попал в Словению, и там тоже было заметно прохладнее, чем на родине.

На Ямайке всегда 30 градусов и солнце. Слово «зима» там ничего не значит. И после такого климата очутиться в Словении было непросто.

Но я привык. Все идет от головы. То же самое говорю себе сейчас: «Ок, я уже перешел в «Спартак». И я должен концентрироваться только на позитиве. Любые разговоры о холоде будут звучать как оправдание». Так что стараюсь мыслить позитивно.

«Спартак» купил Николсона за 9 миллионов евро.

Он подписал контракт до 2026 года.

Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»