Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Новичок «Спартака» Николсон: «Что успел увидеть в Москве? Я был на Таймс-сквер»

    Новичок «Спартака» Шамар Николсон рассказал, где успел побывать в России.

    – Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод?

    – Я был на Таймс-сквер!

    – На Красной площади?

    – Да, точно. На Красной площади. Таймс-сквер – это Нью-Йорк. В тот вечер было очень холодно. Россия вообще холодная страна. Но знаете, после Ямайки я попал в Словению, и там тоже было заметно прохладнее, чем на родине.

    На Ямайке всегда 30 градусов и солнце. Слово «зима» там ничего не значит. И после такого климата очутиться в Словении было непросто.

    Но я привык. Все идет от головы. То же самое говорю себе сейчас: «Ок, я уже перешел в «Спартак». И я должен концентрироваться только на позитиве. Любые разговоры о холоде будут звучать как оправдание». Так что стараюсь мыслить позитивно.

    • «Спартак» купил Николсона за 9 миллионов евро.
    • Он подписал контракт до 2026 года.

    Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

    Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

    Источник: сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2022 18:22
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6492

      vladik12 3 часа назад

      Какого-то обдолбыша "Спартак" прикупил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12529

      NewLife 6 часов назад

      Я попал в Россию, а здесь роуминг, т.е. чтобы согреться надо тяпнуть нашего ямайского рому, ну а потом Красная площадь стала похожа на Таймс сквэр, только на таймс скэр нету мумии в коморке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12394

      Barmaleushka 6 часов назад

      Яж говорил он из Ямайки привёз таки . И скурил уже часть .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13191

      Cleaner 7 часов назад

      Вау! Спартак приобрел ВЫДАЮЩЕГОСЯ игрока! Теперь, по словам Каттани, последуют 10 лет спартаковского доминирования и чемпионства!..)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      Узб@гоеный 7 часов назад

      Таймс-сквер? Я ржу. Понаберут же свиньи неликвид, так ещё и не образованный. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3436

      Красногорск_Фан > Узб@гоеный 7 часов назад

      Напомни без Гугла площадь Тайваня , столицу Либерии и чем примечательно озеро Титикака. Знаток блин. Полагаю что географию он знает как минимум лучше тебя.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12394

      Barmaleushka > Красногорск_Фан 6 часов назад

      Ну Москва или Россия - это не Тайвань или Либерия . А Титикака вроде самое высокорасположеное судоходное озеро в мире .
      Ещё в классе 8-м мог навскидку перечислить все европейские столицы ( но это до массового деления Югославии на мини государства ). С другими континентами немного сложнее ( столицы крупных государств ещё куда ни шло , а более мелкие - увы ).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3436

      Красногорск_Фан > Barmaleushka 2 часа назад

      Что высокорасположенное и в южной Америке однозначно. За остальное не поручусь. Тренирую английский по PanPals, в том числе с жителями Африки , не стоит считать что мы центр земли. Прислал одному фото айсберга в Гренландии - он б*** , у Вас там лед на воде плавает, вы что офигели вообще! Не все о нас все знают в далеких странах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4221

      Блямба 8 часов назад

      на Таймс-сквер не бери.
      Там трава голимая и барыги на понтах...

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru