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  • Новичок «Спартака» Николсон: «Что успел увидеть в Москве? Я был на Таймс-сквер»

Новичок «Спартака» Николсон: «Что успел увидеть в Москве? Я был на Таймс-сквер»

23 января 2022, 18:22
4

Новичок «Спартака» Шамар Николсон рассказал, где успел побывать в России.

– Ты приехал в Москву в разгар зимы. Что успел увидеть в Москве в такой холод?

– Я был на Таймс-сквер!

– На Красной площади?

– Да, точно. На Красной площади. Таймс-сквер – это Нью-Йорк. В тот вечер было очень холодно. Россия вообще холодная страна. Но знаете, после Ямайки я попал в Словению, и там тоже было заметно прохладнее, чем на родине.

На Ямайке всегда 30 градусов и солнце. Слово «зима» там ничего не значит. И после такого климата очутиться в Словении было непросто.

Но я привык. Все идет от головы. То же самое говорю себе сейчас: «Ок, я уже перешел в «Спартак». И я должен концентрироваться только на позитиве. Любые разговоры о холоде будут звучать как оправдание». Так что стараюсь мыслить позитивно.

  • «Спартак» купил Николсона за 9 миллионов евро.
  • Он подписал контракт до 2026 года.

Новичок «Спартака» Николсон – о своем прошлом: «Тусовался с гангстерами, ходил с пушкой»

Николсон – о целях в «Спартаке»: «Освоиться и вернуть команду туда, где она должна быть»

Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (4)
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Блямба
1642951818
на Таймс-сквер не бери. Там трава голимая и барыги на понтах...
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NewLife
1642958223
Я попал в Россию, а здесь роуминг, т.е. чтобы согреться надо тяпнуть нашего ямайского рому, ну а потом Красная площадь стала похожа на Таймс сквэр, только на таймс скэр нету мумии в коморке.
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vladik12
1642969312
Какого-то обдолбыша "Спартак" прикупил.
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