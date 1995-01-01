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    Орлов: «Слуцкому нужна «крыша». Он капризный, нервный, вспыльчивый»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов разочарован в «Рубине». Он сказал, чего не хватает главному тренеру Леониду Слуцкому.

    – Главное разочарование в РПЛ?

    – «Рубин». Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но десятое место в таблице – перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров. Многое еще зависит от главного тренера. Его состояние сразу передается игрокам.

    Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» – в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание. Евгений Гинер это умеет. У Рустема Сайманова пока не получается.

    Судя по тому, что происходит в «Рубине», внутри команды не все в порядке. Многовато негатива. Сейчас вот Джордже Деспотовича, основного форварда, внезапно в дубль перевели. А в декабре после поражения от «Нижнего» у Слуцкого поинтересовались о причинах замены Хвичи Кварацхелии в начале второго тайма. В ответ раздалось: «Да он так играл, что и в перерыве можно было с поля убрать». Зачем обижать футболиста? Надо пощадить его самолюбие. Тренер обязан себя контролировать.

    • Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года.
    • Он выводил клуб в Лигу конференций.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 10-й.

    Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +935

      Борисыч1 1 час назад

      Орлуша хр..еновый комментатор, а Слуцкий тренер, выигравший Чемп РПЛ и Куефа - или я что-то путаю?

      0
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      Рейтинг: +38652

      Project Бабангида 1 час назад

      Слуцкий на глазах " растёт" . был тренер, потом комик, теперь трагикомик. впрочем и Гена не лучше

      4
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner 1 час назад

      Кто такой Орлов, чтобы что то говорить Слуцкому? Говорящая в прошлом голова Зенита. Как нес с экрана околесицу, так и несет ее теперь в своих интервью...(

      0
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      Рейтинг: +777

      Vitaga 1 час назад

      самому орлову крышу давно унесло

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      Рейтинг: +20272

      JTherry 2 часа назад

      Слуцкер за языком не следит, из-за этого наживает проблемы и съезжает "крыша"... а Деспота хотят включить в сделку по Кучаеву, чтобы денег поменьше заплатить коням, пардон, "натахам"...)

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