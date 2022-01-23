Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Слуцкому нужна «крыша». Он капризный, нервный, вспыльчивый»

Орлов: «Слуцкому нужна «крыша». Он капризный, нервный, вспыльчивый»

23 января 2022, 11:12
7

Спортивный журналист Геннадий Орлов разочарован в «Рубине». Он сказал, чего не хватает главному тренеру Леониду Слуцкому.

– Главное разочарование в РПЛ?

– «Рубин». Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но десятое место в таблице – перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров. Многое еще зависит от главного тренера. Его состояние сразу передается игрокам.

Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» – в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание. Евгений Гинер это умеет. У Рустема Сайманова пока не получается.

Судя по тому, что происходит в «Рубине», внутри команды не все в порядке. Многовато негатива. Сейчас вот Джордже Деспотовича, основного форварда, внезапно в дубль перевели. А в декабре после поражения от «Нижнего» у Слуцкого поинтересовались о причинах замены Хвичи Кварацхелии в начале второго тайма. В ответ раздалось: «Да он так играл, что и в перерыве можно было с поля убрать». Зачем обижать футболиста? Надо пощадить его самолюбие. Тренер обязан себя контролировать.

  • Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года.
  • Он выводил клуб в Лигу конференций.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 10-й.

Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1642926198
Слуцкер за языком не следит, из-за этого наживает проблемы и съезжает "крыша"... а Деспота хотят включить в сделку по Кучаеву, чтобы денег поменьше заплатить коням, пардон, "натахам"...)
Ответить
Vitaga
1642928463
самому орлову крышу давно унесло
Ответить
Project Бабангида
1642929504
Слуцкий на глазах " растёт" . был тренер, потом комик, теперь трагикомик. впрочем и Гена не лучше
Ответить
Борисыч1
1642930241
Орлуша хр..еновый комментатор, а Слуцкий тренер, выигравший Чемп РПЛ и Куефа - или я что-то путаю?
Ответить
алдан2014
1642939874
Что то Орлов совсем плох, несёт всякую ерунду. Пора на отдых,и подальше от футбола. Уж совсем неприличные,глупые вещи говорит
Ответить
Plyash
1642943658
Гена,ты такой же точно мудлон,как и Лёня. Две калоши в паре - калоши настоящие,отличные,блестящие!!!
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
1
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+