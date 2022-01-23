Орлов: «Слуцкому нужна «крыша». Он капризный, нервный, вспыльчивый»

Спортивный журналист Геннадий Орлов разочарован в «Рубине». Он сказал, чего не хватает главному тренеру Леониду Слуцкому.

– Главное разочарование в РПЛ?

– «Рубин». Честно говоря, от него особого всплеска и не ждал, но десятое место в таблице – перебор. Был момент, когда команда смотрелась неплохо, набирала очки, но потом что-то сломалось. Мне кажется, не только из-за травм лидеров. Многое еще зависит от главного тренера. Его состояние сразу передается игрокам.

Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» – в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание. Евгений Гинер это умеет. У Рустема Сайманова пока не получается.

Судя по тому, что происходит в «Рубине», внутри команды не все в порядке. Многовато негатива. Сейчас вот Джордже Деспотовича, основного форварда, внезапно в дубль перевели. А в декабре после поражения от «Нижнего» у Слуцкого поинтересовались о причинах замены Хвичи Кварацхелии в начале второго тайма. В ответ раздалось: «Да он так играл, что и в перерыве можно было с поля убрать». Зачем обижать футболиста? Надо пощадить его самолюбие. Тренер обязан себя контролировать.

Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года.

Он выводил клуб в Лигу конференций.

Сейчас команда идет в РПЛ 10-й.

Орлов – о введении Fan ID: «У тебя болит голова, а вместо лечения ее отрубают. Игры РПЛ будут проходить при полупустых трибунах»