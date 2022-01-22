У Роналду 0+0 в последних 3 матчах

Безрезультативная серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достигла трех матчей. В них у португальца ни голов, ни ассистов.

Соперниками в этих трех матчах были «Вулверхэмптон», «Брентфорд» и «Вест Хэм».

Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.

С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

Его команда идет в АПЛ 4-й.

Роналду за последние 5 лет исполнил в чемпионате 90 штрафных. Реализовал один

Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic)