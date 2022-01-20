Роналду бросил куртку после замены в матче с «Брентфордом». Он еще не забивал в новом году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

Португалец покинул поле на 71-й минуте, после чего бросил куртку на землю и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

Спустя несколько секунд 36-летний футболист поднял переданную ему верхнюю одежду и надел.

Роналду еще не не забивал в новом году.

У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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