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    Роналду бросил куртку после замены в матче с «Брентфордом». Он еще не забивал в новом году

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

    Португалец покинул поле на 71-й минуте, после чего бросил куртку на землю и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

    Спустя несколько секунд 36-летний футболист поднял переданную ему верхнюю одежду и надел.

    • Роналду еще не не забивал в новом году.
    • У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2022 07:19
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