Роналду бросил куртку после замены в матче с «Брентфордом». Он еще не забивал в новом году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

Португалец покинул поле на 71-й минуте, после чего бросил куртку на землю и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

Спустя несколько секунд 36-летний футболист поднял переданную ему верхнюю одежду и надел.

Cristiano Ronaldo after being subbed off pic.twitter.com/hkJHzDJSVF