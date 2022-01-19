Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на критику игрока в соцсетях из-за его последних слов про «Спартак».

«Просто в России у нас так. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещe осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всe это пытаются раскрутить», – сказал Сафонов.

Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.

В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».

«Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»