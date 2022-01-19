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    Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на критику игрока в соцсетях из-за его последних слов про «Спартак».

    «Просто в России у нас так. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещe осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всe это пытаются раскрутить», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.
    • В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».
    • «Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

    Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

    Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 08:38
    Комментарии19
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 6 часов назад

      Костик сам ляпнул не подумав! А агент его еще больше топит. Как тупой и еще тупее.

      1
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      Рейтинг: +633

      alefreddy 19 января, 16:46

      а как же так у него аллергия на красное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      vadikrew 19 января, 16:20

      Надо сперва думать, потом говорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12479

      NewLife 19 января, 12:21

      Сами решили блеснуть соплей ненависти к Спартаку и испачкали себе все лицо.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +124

      Аден 19 января, 11:37

      ну не нравится этому футболистику красный цвет, а нравиться синий да голубой и х.й с ним, млять раздули хню.

      2
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 11:35

      У агента Тюкавина кукуха поехала. Несет всякую пургу на всю страну. Клиента своего на смех выставляет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      warwickbass88 19 января, 10:36

      Не понимаю вообще подобной критики и хейта.
      Как дети малые.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 19 января, 10:23

      Да хорош уже поцана топить!
      Завтра вообще напишут, что чепчик ему сам Федун подарил)

      3
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      ...
      Рейтинг: +13112

      Cleaner > Форвард 79 19 января, 11:36

      Федун - родственник Тюкавина?..)))

      0
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      Рейтинг: +9049

      "supermax" > Форвард 79 19 января, 11:38

      Грубо говоря пацан себя сам топит с дураком агентом...веселая ситуация))

      4
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      Рейтинг: +824

      КрымForever 19 января, 10:10

      Врет агент. Мне отец Тюкавина сказал что Костю из роддома забирали в КРАСНО-БЕЛОМ чепчике.

      4
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 > КрымForever 19 января, 10:49

      А ромбик был вышит? ))

      1
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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n > Enter2006 19 января, 12:32

      На пояснице выбит!

      2
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      Рейтинг: +212

      russkiisergei 19 января, 10:07

      просто костик пистабол

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