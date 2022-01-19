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  • Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

Агент Тюкавина: «Костю из роддома забирали в красном чепчике. Давайте за это еще осудим»

19 января 2022, 08:38
13

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на критику игрока в соцсетях из-за его последних слов про «Спартак».

«Просто в России у нас так. Раздули непонятно что. Мне отец Тюкавина сказал, что его забирали из роддома и Костя был в красном чепчике. Давайте за это ещe осудим и вспомним. Не надо уподобляться такому. Парень молодой, а всe это пытаются раскрутить», – сказал Сафонов.

  • Тюкавин, говоря о «Спартаке», сказал, что ему никогда не нравился красный цвет.
  • В сети тут же появилось детское фото игрока в футболке «Спартака».
  • «Динамо» в шуточной форме обыграло появление этого фото, назвав его фотошопом.

Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (13)
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Fusballer
1642571052
Не всяк хорош, кто Сафонов. Этот мудак-агент и пытается всё раскрутить. Видимо, жирный контракт хочет выбить. На месте отца Тюкавина я бы пинком под жопу гнал этого агентишку.
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Форвард 79
1642573605
Все уже посмеялись и забыли, но агент не дремлет и периодически напоминает))
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JTherry
1642574101
"Костя был в красном чепчике..." агент сморозил - в красном чепчике девочек из роддома забирают, а мальчиков в голубом...) и папа - монстр...
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Форвард 79
1642576987
Да хорош уже поцана топить! Завтра вообще напишут, что чепчик ему сам Федун подарил)
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warwickbass88
1642577777
Не понимаю вообще подобной критики и хейта. Как дети малые.
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NewLife
1642584090
Сами решили блеснуть соплей ненависти к Спартаку и испачкали себе все лицо.
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vadikrew
1642598406
Надо сперва думать, потом говорить.
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alefreddy
1642600015
а как же так у него аллергия на красное
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Hektor 84
1642696270
Костик сам ляпнул не подумав! А агент его еще больше топит. Как тупой и еще тупее.
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