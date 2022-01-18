Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что его клиент никогда не окажется в «Спартаке». Ранее игрок сообщил о неприязни к красному цвету.
– Главное, чтобы в случае перехода не пришлось переобуваться в красное, – гласит пост Metaratings в твиттере.
– Не придется, – ответил Сафонов.
- Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
- В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»
Источник: твиттер Алексея Сафонова