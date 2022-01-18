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    Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

    Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что его клиент никогда не окажется в «Спартаке». Ранее игрок сообщил о неприязни к красному цвету.

    – Главное, чтобы в случае перехода не пришлось переобуваться в красное, – гласит пост Metaratings в твиттере.

    – Не придется, – ответил Сафонов.

    • Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.
    • В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»

    Источник: твиттер Алексея Сафонова

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    18.01.2022 16:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 января 2022, 12:43

      Как раз после таких слов обычно переобуваются

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 20:21

      Тюкавин недалёк. Возрастом это не объяснишь...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      dinam 18 января 2022, 20:03

      Идите обсуждайте своих недоигроков, а Костя настоящий Динамовец!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > dinam 18 января 2022, 20:23

      Вот с этим СОГЛАСЕН на все 100! Костя - НАСТОЯЩИЙ Динамовец. И с такими игроками Динамо еще 50 лет титулов не видать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -11

      dinam 18 января 2022, 19:50

      Такое впечатление что эти слова обсуждают мясные пи да ра сы, идите на дно, там ваше место!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 18 января 2022, 18:48

      интересно что он скажет когда в спартаке окажеться что с детства за него болел)))))))

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > neim 18 января 2022, 23:47

      Ташаев. Гранат. Комбаровы...
      Да много кто опрокидывал клуб со дна океана в пользу "Спартака").

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > neim 19 января 2022, 12:35

      Кокоша тоже открещивался

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > neim 19 января 2022, 12:42

      Писарев, Ковтун, Сметанин, Поздняков.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 18:11

      Даже если будет проситься, нах нужен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 18 января 2022, 18:08

      Молодые сначала ляпнут, потом думают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2022, 17:55

      Всегда смешно читать про такие "никогда не перейду". Если будет вариант или Спартак, или карьеру завершать, сразу про свои слова забудешь. А лучше бы забыли слово "никогда".

      5
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 18 января 2022, 17:39

      4 гола забил и звездой себя возомнил? клоун-малолетка)..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 17:33

      Свиньи грезят о всемирной популярности, но даже в рамках Москвы все больше негатива к этому клубу из второй половины турнирной таблицы.

      9
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