Агент Тюкавина: «Слова игрока о «Спартаке»? Переобуваться не придется»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал понять, что его клиент никогда не окажется в «Спартаке». Ранее игрок сообщил о неприязни к красному цвету.

– Главное, чтобы в случае перехода не пришлось переобуваться в красное, – гласит пост Metaratings в твиттере.

– Не придется, – ответил Сафонов.

Тюкавин забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 17 матчах сезона РПЛ.

В сентябре 19-летний форвард дебютировал за сборную России.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Тюкавин: «Знаю, были варианты в Италии и Англии. Но зачем мне туда ехать неготовым?»