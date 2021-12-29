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    Гогниев – о Дзюбе: «Если я могу помочь сборной, то помогу, потому что патриот. И не важно, есть ли конфликт»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

    – Дзюба и Карпин – у них был конфликт, мы в него не лезем. Но сама ситуация, когда Артем отказался от сборной, ярко показывает, что может быть, когда коуч и игрок не в ладах.

    – Не комментирую ни Дзюбу, ни Карпина. Это без меня! Но мое мнение: если я могу помочь сборной (и не важно, конфликт у меня с кем-то или нет), я помогу. Потому что я патриот.

    Что, никогда не бывает конфликтов между тренером и игроком? Бывает. А отказываться играть за сборную для меня неправильно.

    Отказываться можно в одном случае: когда ты понимаешь, что твое здоровье не позволяет тебе играть на высоком уровне. Когда ты сам понимаешь, что тебе тяжело, болит колено или еще что-то. И на максимум ты не поможешь.

    Зачем тогда позориться? Нужно дать дорогу молодым, чтобы они на высоком уровне смогли помочь.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.
    • Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56832

      portero 36 минут назад

      Весной увидим как Дзюба сдуется и затихнет...

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