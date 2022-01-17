Гогниев – о Дзюбе: «Если я могу помочь сборной, то помогу, потому что патриот. И не важно, есть ли конфликт»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался об отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

– Дзюба и Карпин – у них был конфликт, мы в него не лезем. Но сама ситуация, когда Артем отказался от сборной, ярко показывает, что может быть, когда коуч и игрок не в ладах.

– Не комментирую ни Дзюбу, ни Карпина. Это без меня! Но мое мнение: если я могу помочь сборной (и не важно, конфликт у меня с кем-то или нет), я помогу. Потому что я патриот.

Что, никогда не бывает конфликтов между тренером и игроком? Бывает. А отказываться играть за сборную для меня неправильно.

Отказываться можно в одном случае: когда ты понимаешь, что твое здоровье не позволяет тебе играть на высоком уровне. Когда ты сам понимаешь, что тебе тяжело, болит колено или еще что-то. И на максимум ты не поможешь.

Зачем тогда позориться? Нужно дать дорогу молодым, чтобы они на высоком уровне смогли помочь.

Дзюба не играет за сборную с июня.

Он провел 55 матчей за национальную команду, забил 30 голов.

Дзюба и Карпин конфликтуют с момента совместной работы в «Спартаке».

Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»