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    Аллегри: «В игре с «Удинезе» был момент, когда «Ювентус» выключился»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0). По его мнению, были фрагменты игры, когда туринцы теряли концентрацию.

    «Был момент, когда нас просто не было на поле. Это неправильно, мы всегда должны быть полностью сосредоточенными. В течение десяти минут мы были подвергнуты риску.

    «Ювентус» расслабился во втором тайме, счел игру контролируемой и выключился. Дело в зрелости команды в целом. Нужен опыт», – сказал Аллегри.

    • Туринцы не уступают в Серии А на протяжении 8 встреч.
    • «Ювентус» идет на 5-м месте.
    • «Удинезе» занимает 14-ю строчку.

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    Источник: Football Italia

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