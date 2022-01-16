Аллегри: «В игре с «Удинезе» был момент, когда «Ювентус» выключился»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал исход матча 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:0). По его мнению, были фрагменты игры, когда туринцы теряли концентрацию.
«Был момент, когда нас просто не было на поле. Это неправильно, мы всегда должны быть полностью сосредоточенными. В течение десяти минут мы были подвергнуты риску.
«Ювентус» расслабился во втором тайме, счел игру контролируемой и выключился. Дело в зрелости команды в целом. Нужен опыт», – сказал Аллегри.
- Туринцы не уступают в Серии А на протяжении 8 встреч.
- «Ювентус» идет на 5-м месте.
- «Удинезе» занимает 14-ю строчку.
Источник: Football Italia