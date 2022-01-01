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    Ватцке: «У «Боруссии» нет никаких проблем с Холандом»

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова форварда Эрлинга Холанда, который посетовал на давление со стороны клуба из-за неопределенности с его будущим.

    «Эрлинг – молодой парень и спонтанный человек. Ему это позволено, с ним нет никаких проблем.

    Думаю, он должен понимать позицию клуба. Мы не можем ждать до мая ответа о его будущем», – сказал Ватцке.

    • 21-летний Холанд забил 78 голов и сделал 28 ассистов в 81 матче за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Sport1

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