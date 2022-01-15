Ватцке: «У «Боруссии» нет никаких проблем с Холандом»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке отреагировал на слова форварда Эрлинга Холанда, который посетовал на давление со стороны клуба из-за неопределенности с его будущим.
«Эрлинг – молодой парень и спонтанный человек. Ему это позволено, с ним нет никаких проблем.
Думаю, он должен понимать позицию клуба. Мы не можем ждать до мая ответа о его будущем», – сказал Ватцке.
- 21-летний Холанд забил 78 голов и сделал 28 ассистов в 81 матче за «Боруссию».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Sport1