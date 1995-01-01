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    «Жизнь – это взлeты и падения». Шевченко подтвердил, что его могут уволить из «Дженоа»

    Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался о возможном увольнении с поста главного тренера клуба.

    «Мне 45 лет – я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь – это взлeты и падения, победы и поражения. Я иду вперед, мы сосредоточены на проекте. Ребята хорошо поработали сегодня, мы видим, как постепенно улучшается качество в результате работы на тренировках.

    Что касается моего будущего в «Дженоа», то я просто продолжаю выполнять свою работу. Клуб сделает заявление о своем решении, если потребуется», – сказал Шевченко.

    • «Дженоа» одержала 1 победу в 11 матчах под руководством Шевченко.
    • Команда потерпела 7 поражений.
    • «Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А.

    Шевченко может получить 20 миллионов за увольнение из «Дженоа»

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    Источник: Football Italia

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