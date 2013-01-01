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    Федотов: «Сочи» воспользовался проблемами конкурентов. Задача – выступить не хуже, чем в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о задачах, поставленных перед клубом до начала сезона.

    — Руководство поставило какую-то конкретную задачу на сезон после прошлогоднего пятого места?

    — Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!

    — Третье место по итогам всего чемпионата вас устроит или хотите еще большего?

    — Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре. На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы.

    Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки. Поэтому нам предстоит серьезное сражение. Мы понимаем, что это третье место — промежуточное, оно ничего не дает. Нужно трудиться, засучить рукава и начинать все сначала.

    • «Сочи» занял 5-е место в прошлом сезоне РПЛ.
    • Сочинцы отстают от лидирующего «Зенита» на 7 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6080

      sochi-2013 47 минут назад

      Надо физику подтягивать. С такими вторыми таймами, можно в середину скатиться.

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      Рейтинг: +344

      Suvorov51 > sochi-2013 6 минут назад

      Надо из бомжатника игроков подтянуть и все пойдет хорошо. для фарм клуба очень не плохо. но надо усилиться. а там есть кого выбрать. поговорить с медведем. правда он сейчас немного занят бъет по роже. а не по паспорту. ну думаю он скоро закончит этим заниматься

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      Рейтинг: +3936

      sobaka120982 > sochi-2013 5 минут назад

      Ой и не говори, похоже так и будет

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