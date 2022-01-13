Федотов: «Сочи» воспользовался проблемами конкурентов. Задача – выступить не хуже, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о задачах, поставленных перед клубом до начала сезона.

— Руководство поставило какую-то конкретную задачу на сезон после прошлогоднего пятого места?

— Наш основной принцип — готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч — следующий!

— Третье место по итогам всего чемпионата вас устроит или хотите еще большего?

— Плох солдат, который не хочет стать генералом. Нам нужно показывать свой максимум в каждой игре. На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы.

Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки. Поэтому нам предстоит серьезное сражение. Мы понимаем, что это третье место — промежуточное, оно ничего не дает. Нужно трудиться, засучить рукава и начинать все сначала.