«Ростов» больше месяца будет готовиться ко второй части сезона в Испании

Пресс-служба «Ростова» рассказала, как команда будет готовиться ко второй части сезона-2021/22.

«Главная команда выходит из отпуска 10 января. В этот день основной состав соберeтся в Ростове-на-Дону для прохождения углублeнного медосмотра.

14 января «Ростов» отправится в Испанию, где проведeт зимние сборы, которые продлятся до 21 февраля.

На сборах запланирован ряд товарищеских матчей, о будущих соперниках мы расскажем немного позднее», – говорится в заявлении клуба.