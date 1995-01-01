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    «Ростов» больше месяца будет готовиться ко второй части сезона в Испании

    Пресс-служба «Ростова» рассказала, как команда будет готовиться ко второй части сезона-2021/22.

    «Главная команда выходит из отпуска 10 января. В этот день основной состав соберeтся в Ростове-на-Дону для прохождения углублeнного медосмотра.

    14 января «Ростов» отправится в Испанию, где проведeт зимние сборы, которые продлятся до 21 февраля.

    На сборах запланирован ряд товарищеских матчей, о будущих соперниках мы расскажем немного позднее», – говорится в заявлении клуба.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Крылья Советов» (25 февраля).

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    Источник: инстаграм «Ростова»

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