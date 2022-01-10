Шевченко могут уволить из «Дженоа». У него 0 побед в 9 матчах Серии А

«Дженоа» может отправить в отставку главного тренера Андрея Шевченко.
По информации Telenord, руководство клуба обсуждает вопрос увольнения 45-летнего украинца. Его место может занять Давиде Баллардини, тренировавший «Дженоа» до Шевченко.
Под руководством Шевченко клуб из Генуи потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью в девяти матчах Серии А.
- Шевченко работает в Италии с ноября. У него контракт до 2024 года.
- «Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А.
Источник: Telenord
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