Шевченко могут уволить из «Дженоа». У него 0 побед в 9 матчах Серии А

«Дженоа» может отправить в отставку главного тренера Андрея Шевченко.

По информации Telenord, руководство клуба обсуждает вопрос увольнения 45-летнего украинца. Его место может занять Давиде Баллардини, тренировавший «Дженоа» до Шевченко.

Под руководством Шевченко клуб из Генуи потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью в девяти матчах Серии А.