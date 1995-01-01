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    Шевченко могут уволить из «Дженоа». У него 0 побед в 9 матчах Серии А

    «Дженоа» может отправить в отставку главного тренера Андрея Шевченко.

    По информации Telenord, руководство клуба обсуждает вопрос увольнения 45-летнего украинца. Его место может занять Давиде Баллардини, тренировавший «Дженоа» до Шевченко.

    Под руководством Шевченко клуб из Генуи потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью в девяти матчах Серии А.

    • Шевченко работает в Италии с ноября. У него контракт до 2024 года.
    • «Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Telenord

    Сайт итальянской телекомпании, которая вещает в Генуе. Общая аудитория в соцсетях - более 115 тысяч подписчиков.

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