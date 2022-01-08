Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая после 1-го тайма со счетом 0:2

«Боруссия» из Дортмунда оказалась сильнее «Айнтрахта», несмотря на то что уступала в два мяча. Решающий гол забил полузащитник Махмуд Дауд.

«Боруссия», идя на втором месте, отстает от лидирующей «Баварии» на шесть очков. «Айнтрахт» на один балл отстает от еврокубковой зоны.

Дортмундцы впервые за два года выиграли матч Бундеслиги, уступая в 2+ мяча.

Германия. Бундеслига. 18-й тур

Айнтрахт – Боруссия Д – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Борре, 15; 2:0 – Борре, 24; 2:1 – Азар, 71; 2:2 – Беллингем, 87; 2:3 – Дауд, 89.

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