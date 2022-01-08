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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Айнтрахт», уступая после 1-го тайма со счетом 0:2

    «Боруссия» из Дортмунда оказалась сильнее «Айнтрахта», несмотря на то что уступала в два мяча. Решающий гол забил полузащитник Махмуд Дауд.

    «Боруссия», идя на втором месте, отстает от лидирующей «Баварии» на шесть очков. «Айнтрахт» на один балл отстает от еврокубковой зоны.

    Дортмундцы впервые за два года выиграли матч Бундеслиги, уступая в 2+ мяча.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Айнтрахт – Боруссия Д – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Борре, 15; 2:0 – Борре, 24; 2:1 – Азар, 71; 2:2 – Беллингем, 87; 2:3 – Дауд, 89.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2022 22:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      pele1981 1 час назад

      Опять великий норвежский лох остался без голов))))

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      Рейтинг: +13517

      Hektor 84 > pele1981 1 час назад

      Готовится к переходу в барсу или Реал. Пока решит карьера кончится.)

      0
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      Рейтинг: +807

      СуперПАВ9 > Hektor 84 31 минуту назад

      Не перейдет холонд в барсу это все разговоры в пользу бедных

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