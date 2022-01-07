Аллегри: «Ювентус» пятый в Серии А, но забил лишь 28 мячей. Над этим надо работать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об игре команды в атаке после ничьей с «Наполи» (1:1) в 20-м туре Серии А.
«Нам нужно прибавлять в некоторых аспектах. Но в целом «Ювентус» сыграл хорошо. Мы должны были забить на пару голов больше, у Кьезы и Маккенни были хорошие шансы. Мы создавали моменты.
Мы пятые в таблице, но забили лишь 28 мячей. Знаем, что над этим надо работать», – сказал Аллегри.
- «Ювентус» и «Наполи» остались на 3-м и 5-м местах в таблице Серии А.
- Туринцы не проигрывают с ноября. В 7 матчах – 5 побед и 2 ничьи.
Источник: Football Italia