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    Аллегри: «Ювентус» пятый в Серии А, но забил лишь 28 мячей. Над этим надо работать»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об игре команды в атаке после ничьей с «Наполи» (1:1) в 20-м туре Серии А.

    «Нам нужно прибавлять в некоторых аспектах. Но в целом «Ювентус» сыграл хорошо. Мы должны были забить на пару голов больше, у Кьезы и Маккенни были хорошие шансы. Мы создавали моменты.

    Мы пятые в таблице, но забили лишь 28 мячей. Знаем, что над этим надо работать», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» и «Наполи» остались на 3-м и 5-м местах в таблице Серии А.
    • Туринцы не проигрывают с ноября. В 7 матчах – 5 побед и 2 ничьи.

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    Источник: Football Italia

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