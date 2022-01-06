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  • Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

6 января 2022, 22:39
12

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал стиль своей работы.

«Если бы мне пришлось описать одним словом стиль моей работы, я бы назвал себя демократичным диктатором.

В профессиональной команде нужно придерживаться строгих правил, ежедневно работать в соответствии с планом и быть дисциплинированными.

Анархии в команде быть не может. У каждого футболиста есть определенные обязанности, но также они должны иметь свой собственный стиль», – сказал российский специалист.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

Источник: Origo sport
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Fusballer
1641498631
Полевой командир.
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Стэнли
1641498681
Если одним словом, то баран!
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NewLife
1641499167
Демократический диктатор это как ледяной кипяток - оксюморон)) Просто мурло необразованное.
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JTherry
1641500352
новое пришествие Пиночета в Венгрию...)
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GoldPlayFIFARus9
1641501125
Может тогда одной фразой? Ибо тут не одно слово...
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alp
1641501199
комуто интересно, что говорит напыщенный индюк?? ой, диктатор??
Ответить
DOCTOR PENALTY
1641501745
Опять понты.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1641502070
Я Увася тренер и ти ваубще никто! как то так ......
Ответить
Plyash
1641509376
Катись в свой аул,узурпатор овечий. Физрук,никогда ты не будешь аксакалом...
Ответить
Hektor 84
1641593100
Напыщенный павлин
Ответить
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