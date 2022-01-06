Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал стиль своей работы.

«Если бы мне пришлось описать одним словом стиль моей работы, я бы назвал себя демократичным диктатором.

В профессиональной команде нужно придерживаться строгих правил, ежедневно работать в соответствии с планом и быть дисциплинированными.

Анархии в команде быть не может. У каждого футболиста есть определенные обязанности, но также они должны иметь свой собственный стиль», – сказал российский специалист.

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.

Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»