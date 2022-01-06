Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал стиль своей работы.
«Если бы мне пришлось описать одним словом стиль моей работы, я бы назвал себя демократичным диктатором.
В профессиональной команде нужно придерживаться строгих правил, ежедневно работать в соответствии с планом и быть дисциплинированными.
Анархии в команде быть не может. У каждого футболиста есть определенные обязанности, но также они должны иметь свой собственный стиль», – сказал российский специалист.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
- Его дебют ожидается 27 января.
Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»
Источник: Origo sport