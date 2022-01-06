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    Черчесов – о стиле работы: «Если одним словом, демократичный диктатор»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов охарактеризовал стиль своей работы.

    «Если бы мне пришлось описать одним словом стиль моей работы, я бы назвал себя демократичным диктатором.

    В профессиональной команде нужно придерживаться строгих правил, ежедневно работать в соответствии с планом и быть дисциплинированными.

    Анархии в команде быть не может. У каждого футболиста есть определенные обязанности, но также они должны иметь свой собственный стиль», – сказал российский специалист.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
    • Его дебют ожидается 27 января.

    Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забывайте слово «проблема» и не говорите мне «пожалуйста»

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    Источник: Origo sport

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    06.01.2022 22:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3307

      minaev23 1 час назад

      Я Увася тренер и ти ваубще никто! как то так ......

      0
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      Рейтинг: +22252

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Опять понты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3307

      minaev23 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      у них так заведено . где ты есть начальник сразу так надо делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9788

      alp 1 час назад

      комуто интересно, что говорит напыщенный индюк?? ой, диктатор??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5395

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Может тогда одной фразой? Ибо тут не одно слово...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19742

      JTherry 1 час назад

      новое пришествие Пиночета в Венгрию...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Типо новый Сталин?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12237

      NewLife 2 часа назад

      Демократический диктатор это как ледяной кипяток - оксюморон)) Просто мурло необразованное.

      2
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      Рейтинг: +98

      Стэнли 2 часа назад

      Если одним словом, то баран!

      3
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      Рейтинг: +11208

      Fusballer 2 часа назад

      Полевой командир.

      0
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      Рейтинг: +3307

      minaev23 > Fusballer 1 час назад

      нулевой осетин

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