Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что трибуны «Газпром Арены» во время финала Лиги чемпионов-2022 удастся заполнить на 100 процентов.

«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня.

Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.

В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая.

Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Петербурга», – сказал Беглов.