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  • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах

Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах

3 января 2022, 12:13
5

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что трибуны «Газпром Арены» во время финала Лиги чемпионов-2022 удастся заполнить на 100 процентов.

«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня.

Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.

В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая.

Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Петербурга», – сказал Беглов.

  • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
  • Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1641202516
Ну конечно, если выборы или международая возня, то это другое.
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portero
1641205745
Шоу и звиздабольство, или шах или ишак....
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САДЫЧОК
1641208262
Этот Губернатор . не может маски раздать населению - а организовать и тем более ! Ничего , этот тип не решает !
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ААМ
1641210645
Думаю, всё будет нормально.
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Hektor 84
1641219572
А что корону и ее новый штамп уже победили? Или откат кинули роскомнадзору? А чего матчи рпл при полных трибунах не проводите?
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