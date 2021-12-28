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    Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что трибуны «Газпром Арены» во время финала Лиги чемпионов-2022 удастся заполнить на 100 процентов.

    «Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

    Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня.

    Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.

    В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая.

    Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Петербурга», – сказал Беглов.

    • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
    • Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3109

      ААМ 9 минут назад

      Думаю, всё будет нормально.

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      Рейтинг: +8685

      САДЫЧОК 48 минут назад

      Этот Губернатор . не может маски раздать населению - а организовать и тем более ! Ничего , этот тип не решает !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12706

      Cleaner 1 час назад

      А может пройти и при ПУСТЫХ трибунах. Предсказатели блин...(((

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      Рейтинг: +4731

      TOMSON 1 час назад

      Кто бы сомневался, это же для европейцев, а не для своего народа.

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      Рейтинг: +55861

      portero 1 час назад

      Шоу и звиздабольство, или шах или ишак....

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      Рейтинг: +5096

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну конечно, если выборы или международая возня, то это другое.

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      Рейтинг: +5277

      Semenycch 2 часа назад

      Два года назад это не было бы новостью.

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