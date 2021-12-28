Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге может пройти при полных трибунах

Думаю, всё будет нормально.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что трибуны «Газпром Арены» во время финала Лиги чемпионов-2022 удастся заполнить на 100 процентов.
«Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Благодаря крупным футбольным событиям последних лет в Петербурге основная инфраструктура готова уже сегодня.
Замечу, что модель проведения финала Лиги чемпионов иная, чем у матчей чемпионата Европы. Участники станут известны за три недели до игры. Основная аудитория – болельщики клубов – отличается более высокой выездной активностью.
В рамках программы гостеприимства УЕФА запланировано большое число культурно-развлекательных мероприятий. В ближайшее время определим место для проведения Фестиваля Чемпионов УЕФА, который продлится четыре дня – с 26 по 29 мая.
Для встречи болельщиков клубов-финалистов предлагаем площадки у спорткомплекса «Юбилейный» и в парке 300-летия Петербурга», – сказал Беглов.
- Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.
- Власти города выделят 288 миллионов рублей на организацию матча.