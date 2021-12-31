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    Холанд еще не определился с новым клубом. Он не покинет «Боруссию» в январе (Фабрицио Романо)

    Форвард Эрлинг Холанд продолжит выступать за дортмундскую «Боруссию» как минимум до конца сезона.

    21-летний футболист еще не определился с новым клубом, поэтому его уход в другую команду в январе не планируется.

    Информация о предварительной договоренности норвежца с «Реалом», «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • Нападающий сказал, что будет играть в Испании.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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