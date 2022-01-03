Холанд еще не определился с новым клубом. Он не покинет «Боруссию» в январе (Фабрицио Романо)

Форвард Эрлинг Холанд продолжит выступать за дортмундскую «Боруссию» как минимум до конца сезона.

21-летний футболист еще не определился с новым клубом, поэтому его уход в другую команду в январе не планируется.

Информация о предварительной договоренности норвежца с «Реалом», «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности.