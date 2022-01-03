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  • Холанд еще не определился с новым клубом. Он не покинет «Боруссию» в январе (Фабрицио Романо)

Холанд еще не определился с новым клубом. Он не покинет «Боруссию» в январе (Фабрицио Романо)

3 января 2022, 08:48

Форвард Эрлинг Холанд продолжит выступать за дортмундскую «Боруссию» как минимум до конца сезона.

21-летний футболист еще не определился с новым клубом, поэтому его уход в другую команду в январе не планируется.

Информация о предварительной договоренности норвежца с «Реалом», «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности.

  • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • Нападающий сказал, что будет играть в Испании.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Германия. Бундеслига Боруссия Д Холанд Эрлинг
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