«Спартак» – болельщикам: «Постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей»

«Спартак» поздравил болельщиков команды с Новым годом.
«2022-й теперь наступил и в Москве! Поздравляем Вас с Новым годом, красно-белые. Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего!
А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», – говорится в поздравлении клуба.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 23 очка в 18 турах.
- Также москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
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Источник: инстаграм «Спартака»