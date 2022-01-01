«Спартак» – болельщикам: «Постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей»

«Спартак» поздравил болельщиков команды с Новым годом.

«2022-й теперь наступил и в Москве! Поздравляем Вас с Новым годом, красно-белые. Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего!

А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», – говорится в поздравлении клуба.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Команда набрала 23 очка в 18 турах.

Также москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы.