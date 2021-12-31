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    «Спартак» – болельщикам: «Постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей»

    «Спартак» поздравил болельщиков команды с Новым годом.

    «2022-й теперь наступил и в Москве! Поздравляем Вас с Новым годом, красно-белые. Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего!

    А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», – говорится в поздравлении клуба.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 23 очка в 18 турах.
    • Также москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2181

      ПалкоВводецъ 24 минуты назад

      Желания не всегда совпадают с реальностью. А реальность она такая, что свиньи будут внизу. Гыгыгы

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      Рейтинг: +19590

      JTherry 25 минут назад

      меньше слов, больше дел..!!!

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      Рейтинг: +7341

      Сильвербой 58 минут назад

      Дело в том, что одного старания мало, нужно ещё умение, а у вас с этим большие проблемы!

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