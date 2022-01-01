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  • «Спартак» – болельщикам: «Постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей»

«Спартак» – болельщикам: «Постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей»

1 января 2022, 14:06
10

«Спартак» поздравил болельщиков команды с Новым годом.

«2022-й теперь наступил и в Москве! Поздравляем Вас с Новым годом, красно-белые. Желаем вам здоровья, счастья и всего наилучшего!

А мы, в свою очередь, постараемся сделать все, чтобы в новом году вы испытывали только положительные эмоции при просмотре наших матчей», – говорится в поздравлении клуба.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 23 очка в 18 турах.
  • Также москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Сильвербой
1641036085
Дело в том, что одного старания мало, нужно ещё умение, а у вас с этим большие проблемы!
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JTherry
1641038069
меньше слов, больше дел..!!!
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Форвард 79
1641042961
Новогодние сказки от футболистов Спартака) В них уже как то слабо верится)))
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yaran56
1641050036
Завоюете 10 место вам будет благодарна вся страна кроме внутри садового кольца.
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Vitaga
1641053138
уберите федунишку и вся страна будет рада и благодарна
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Axe111
1641054231
)))
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Томик
1641087859
Положительные эмоции? Бакаева к полю не подпускайте.
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inzek
1641165101
это с пустой фанаткой что-ли?
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