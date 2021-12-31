Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Селтик» подписал трех японцев

31 декабря 2021, 16:54
1

«Селтик» сообщил о подписании контрактов с тремя футболистами из чемпионата Японии. Суммы трансферов не разглашаются.

Форвард Дайзен Маэда перешел из «Йокогама Маринос», полузащитник Йосуке Идегучи – из «Гамба Осаки», защитник Рео Хатате – из «Кавасаки Фронтале».

  • Главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу с 2018 по 2021 год работал в «Йокогама Маринос».
  • «Селтик» идет в ШПЛ 2-м.
  • В 1/16 финала Лиги конференций «Селтик» сыграет с норвежским «Буде-Глимт».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Селтика»
Шотландия. Премьер-лига Селтик
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1640969121
Яронцы прикупили тренера...
Ответить
Главные новости
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
2
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
4
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
21
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Все новости
Все новости
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
26 августа
23
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Фото«Тоттенхэм» подписал 32-летнего победителя Лиги чемпионов
5 июня
Чемпион АПЛ в составе «Лестера» объявил о завершении карьеры
27 мая
4
«Хартс» упустил первое за 66 лет чемпионство, пропустив на 87-й и 98-й минутах
16 мая
4
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
84-летнего Фергюсона госпитализировали перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»
3 мая
5
ВидеоВ чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Серия А. «Интер» и «Наполи» обменялись голами (2:2), у Мактоминея дубль, Конте удалили
12 января
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Из «МЮ» ушел последний игрок, выступавший при Фергюсоне
2025.05.28 13:25
5
Сын Анчелотти может возглавить четвертьфиналиста Лиги Европы
2025.05.13 14:14
1
Моуринью – о работе в Шотландии: «Почему бы и нет?»
2025.03.05 20:08
83-летний Фергюсон возобновит тренерскую карьеру ради одного матча
2025.02.16 08:53
Фото«Кристал Пэлас» подписал защитника «Челси», игравшего за сборную Англии
2025.02.04 13:38
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
«Рейнджерс» интересуется полузащитником ЦСКА
2025.01.09 20:08
Только 2 команды в Европе не пропустили в сезоне со стандартов – одна из них из РПЛ
2025.01.05 12:47
6
Фергюсон получил предложение из России после отстранения от «МЮ»
2024.10.17 16:15
3
«Манчестер Сити» нашел замену для Альвареса
2024.08.21 15:45
ВидеоФанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
«Челси» хочет подписать игрока, который забил 19 голов и сделал 18 ассистов в прошлом сезоне
2024.08.05 09:30
2
Реакция Семака на сравнение с Фергюсоном
2024.05.26 11:59
1
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Игонин: «Семак может стать русским Фергюсоном»
2024.05.02 19:21
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+