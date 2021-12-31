«Селтик» подписал трех японцев

«Селтик» сообщил о подписании контрактов с тремя футболистами из чемпионата Японии. Суммы трансферов не разглашаются.
Форвард Дайзен Маэда перешел из «Йокогама Маринос», полузащитник Йосуке Идегучи – из «Гамба Осаки», защитник Рео Хатате – из «Кавасаки Фронтале».
- Главный тренер «Селтика» Анге Постекоглу с 2018 по 2021 год работал в «Йокогама Маринос».
- «Селтик» идет в ШПЛ 2-м.
- В 1/16 финала Лиги конференций «Селтик» сыграет с норвежским «Буде-Глимт».
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Источник: официальный сайт «Селтика»