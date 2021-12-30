Дембеле ждет крупное предложение от «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Ювентусом» (Sport.es)

Стало известно, где может продолжить карьеру нападающий Усман Дембеле, который покинет «Барселону» по окончании сезона в качестве свободного агента.
По информации Sport.es, 24-летний француз достиг принципиальной договоренности о переходе в «Ювентус». Однако, Дембеле по-прежнему ждет крупное предложение от «ПСЖ».
- «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
- Контракт Дембеле с клубом истекает в июне 2022-го.
Источник: Sport.es