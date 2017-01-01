Дембеле покинет «Барсу». Переговоры о новом контракте остановлены (Жерар Ромеро)

Думаю, что окажется в Ливерпуле
«Барселона» не смогла договориться о продлении соглашения с нападающим Усманом Дембеле.
В среду переговоры между сторонами о новом контракте были остановлены.
- «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
- Контракт Дембеле с клубом истекает в июне 2022-го.
Источник: твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.