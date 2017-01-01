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    Дембеле покинет «Барсу». Переговоры о новом контракте остановлены (Жерар Ромеро)

    «Барселона» не смогла договориться о продлении соглашения с нападающим Усманом Дембеле.

    В среду переговоры между сторонами о новом контракте были остановлены.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
    • Контракт Дембеле с клубом истекает в июне 2022-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - более 200 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +744

      OBOLEV 1 час назад

      Думаю, что окажется в Ливерпуле

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      Рейтинг: +12

      Lipatoff 1 час назад

      Прекрасно... желательно зимой и за деньги

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