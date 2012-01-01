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    «Ростов» опроверг информацию о том, что четыре месяца не платит зарплату футболистам

    Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о четырехмесячной задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

    «Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет.

    Указанные сведения не соответствуют действительности», – говорится в заявлении «Ростова».

    • «Ростов» набрал 18 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте в чемпионате.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48194

      MaxRnD 49 минут назад

      Сами сочинили, сами опровергли - всё по фэншую

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