«Ростов» опроверг информацию о том, что четыре месяца не платит зарплату футболистам

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о четырехмесячной задолженности клуба по зарплате перед футболистами.
«Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет.
Указанные сведения не соответствуют действительности», – говорится в заявлении «Ростова».
- «Ростов» набрал 18 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»