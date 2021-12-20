«Ростов» опроверг информацию о том, что четыре месяца не платит зарплату футболистам

Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о четырехмесячной задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«Футбольный клуб «Ростов» опровергает появившуюся сегодня информацию о наличии четырехмесячной задолженности по заработной плате перед футболистами, а также о том, что такая ситуация в клубе якобы имеет место в течение нескольких лет.

Указанные сведения не соответствуют действительности», – говорится в заявлении «Ростова».