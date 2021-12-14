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  • Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

14 декабря 2021, 18:10
6

ФИФА опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2021 года.

Вратари: Алисон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди;

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Н'Голо Канте;

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

  • Состав определят путем голосования профессиональных футболистов со всего мира.
  • Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.

Источник: FIFPro
Весь мир Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Алвес Дани Бускетс Серхио Левандовски Роберт Лукаку Ромелу Бонуччи Леонардо Алаба Давид Де Брюйне Кевин Неймар Жоржиньо Фернандеш Бруну Доннарумма Джанлуиджи Канте Н'Голо Мбаппе Килиан Александер-Арнольд Трент де Йонг Френки Менди Эдуар Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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Хейтер Аларм
1639496647
что тут делают 3 игрока барсы
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srg38
1639500962
А где Колька Рассказов?
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R_a_i_n
1639501999
Странный выбор нападающих. Бомбардир всия Руси, гроза Тамбова и Люксембурга, любимец домохозяек, да и просто старина дедпул должен присутствием своим разбавить данный список напов.
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DeStar
1639509945
дани алвес ДАНИ АЛВЕС??? А фернандо торреса, халка или Алесандро Пато не? Алвес играл в сан паулу, какая нах сборная мира)) Алаба сюда попал явно только потому что в реале ) Френки де йонг? модрич раз в 10 лучше ( и то модрича тут бытьне должно, это шутка) с нападами легче - всю знать собрали. Даже неймара) Я так мельком глянул стату неймара как этого сезона так и прошлого ,что в лч что в сильной французской лиги - стата на уровне напада севильи. 9 голов в прошлом сезоне в лиге, и 3 в этом) суммарно в этой и прошлой лч - 6 голов да уж, звезда , может быть салаха вместо него?
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sysoevpamfil323
1639512968
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