Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2021 года.
Вратари: Алисон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди;
Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш;
Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Н'Голо Канте;
Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.
- Состав определят путем голосования профессиональных футболистов со всего мира.
- Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.
Источник: FIFPro