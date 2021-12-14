Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2021 года.

Вратари: Алисон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди;

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш;

Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Н'Голо Канте;

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.