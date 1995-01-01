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    Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА

    ФИФА опубликовала список кандидатов на попадание в символическую сборную 2021 года.

    Вратари: Алисон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди;

    Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш;

    Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Н'Голо Канте;

    Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

    • Состав определят путем голосования профессиональных футболистов со всего мира.
    • Победители будут объявлены 17 января на церемонии вручения наград The Best.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FIFPro

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