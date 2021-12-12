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  • Скопинцев, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»; гости без Дзюбы и Азмуна

Скопинцев, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»; гости без Дзюбы и Азмуна

12 декабря 2021, 12:55
15

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Лаксальт, Галкин, Игбун, Н'Жи, Гладышев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Скопинцев Дмитрий Макаров Денис Захарян Арсен
Комментарии (15)
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111Hunter111
1639303410
Они в раздевалке тренируются, гомосеки.
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vladik12
1639303503
Дзюбиньо и Сердарик заранее отправились в романтик на Мальдивы. Чувства не ждут.
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Борисыч1
1639304089
Здоровья Шиме! Состав боевой, но без возможностей усиления.
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GreyDM
1639304098
Блин, всё-таки Шиму серьёзно подломали, если его даже в запасе нет. По-ходу надрыв связок подтвердился((( Ну ладно, не впервой без него играть...
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Красногорск_Фан
1639304521
Дедушка мороз. Весь год футболисты Динамо хорошо себя вели. Что не скажешь о некоторых игроках зенита . положи сегодня под елочку победу динамо во благо сохранения турнирной конкуренции. Добавлю Кэф на зенит какой то странный. Как раз чтобы что то пошло в матче не по плану. В общем интересно на жути что будет в игре этих команд.
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волчарик
1639304997
Болельщики ждут интересный футбол,а долбоящеры в своем репертуаре.
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JTherry
1639305098
здюпа уже загорает на Мальдивах, на фото кормил скатов...)
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ilichkadr
1639305470
Зенит без Дзюбы всегда играл хорошо. Надеюсь и сегодня будет так. Венделу надо прибавлять.
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alex1951
1639308113
Пенальти?!!!! ....Судья продажная ,казёл! На то и Щука (Зенит),чтоб карась (Карасев) не дремал)) ....Не забили и справедливо....БОГ НЕ ФРАЕР ,ОН ВСЕ ВИДИТ.... Динамики ,давайте повнимательней!
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САДЫЧОК
1639314422
Второй тайм не смотрел- в первом Сантос у Зенита и Захарян у Динамо Очень слабы ! Клаудиньо , Малком , Мостовой , Караваев - Огонь !
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