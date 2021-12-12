Скопинцев, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»; гости без Дзюбы и Азмуна

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Лаксальт, Галкин, Игбун, Н'Жи, Гладышев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «ВТБ Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.

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