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    Скопинцев, Макаров, Захарян – в основе «Динамо» на матч с «Зенитом»; гости без Дзюбы и Азмуна

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

    Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Лаксальт, Галкин, Игбун, Н'Жи, Гладышев.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10344

      alex1951 42 минуты назад

      Пенальти?!!!!
      ....Судья продажная ,казёл!
      На то и Щука (Зенит),чтоб карась (Карасев) не дремал))
      ....Не забили и справедливо....БОГ НЕ ФРАЕР ,ОН ВСЕ ВИДИТ....
      Динамики ,давайте повнимательней!

      0
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      Рейтинг: +3838

      ySS 1 час назад

      Мастура нет, гаспрому плюс, Азмуна - минус.
      Динамо потеряло Шиманьски...
      А, вообще, поронять бразилок на холодное поле и будет порядок)

      0
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      Рейтинг: +13189

      ilichkadr 1 час назад

      Зенит без Дзюбы всегда играл хорошо. Надеюсь и сегодня будет так. Венделу надо прибавлять.

      1
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      Рейтинг: +19158

      JTherry 1 час назад

      здюпа уже загорает на Мальдивах, на фото кормил скатов...)

      1
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      Рейтинг: +2173

      волчарик 1 час назад

      Болельщики ждут интересный футбол,а долбоящеры в своем репертуаре.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +22382

      bset 1 час назад

      Дзюба и Азмун отправились в свадебное путешествие?

      3
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      Рейтинг: +3135

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Дедушка мороз. Весь год футболисты Динамо хорошо себя вели. Что не скажешь о некоторых игроках зенита . положи сегодня под елочку победу динамо во благо сохранения турнирной конкуренции. Добавлю Кэф на зенит какой то странный. Как раз чтобы что то пошло в матче не по плану. В общем интересно на жути что будет в игре этих команд.

      4
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      Рейтинг: +1187

      GreyDM 1 час назад

      Блин, всё-таки Шиму серьёзно подломали, если его даже в запасе нет. По-ходу надрыв связок подтвердился((( Ну ладно, не впервой без него играть...

      3
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      Рейтинг: +688

      Борисыч1 1 час назад

      Здоровья Шиме! Состав боевой, но без возможностей усиления.

      4
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      Рейтинг: +2173

      волчарик > Борисыч1 1 час назад

      У нас тоже лавка так себе.

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      Рейтинг: +6273

      vladik12 1 час назад

      Дзюбиньо и Сердарик заранее отправились в романтик на Мальдивы. Чувства не ждут.

      4
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      Рейтинг: +19158

      JTherry > vladik12 1 час назад

      Сердарик пошел выбирать себе средство для натирания лавки в Лионе...) а рукаку уже подкармливает скатов на Мальдивах...

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