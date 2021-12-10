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  • «Сочи» в преддверии матча со «Спартаком» поиграл в футбол с собаками

«Сочи» в преддверии матча со «Спартаком» поиграл в футбол с собаками

10 декабря 2021, 19:32
10

«Сочи» поучаствовал в благотворительной акции «Забери друга из приюта». На тренировку команды привезли несколько бездомных собак.

«Цель мероприятия – поддержка бездомных животных, которые вынуждены находиться на обеспечении местных приютов.

В рамках акции в пятницу, 10 декабря, футболисты и тренерский штаб «Сочи» познакомились с собаками сочинских приютов «Поводог», «Бим» и «Хвостики» на учебно-тренировочной базе команды. Гости приютов активно провели время на свежем воздухе и даже поиграли в футбол с представителями нашей команды.

Любой желающий по итогам этой акции может связаться с одним из приютов и забрать собаку к себе домой после прохождения необходимых процедур», – написали сочинцы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (10)
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paracetamol
1639155314
Сегодня с собаками, завтра со свинями...
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ySS
1639156973
Не вылетели бы из еврокубка, играли бы в футбол с людьми
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portero
1639158159
Команда сверху поступила...
Ответить
maygli
1639158457
Поиграли, поиграли и обратно в приют отдали. :(
Ответить
Persona_non_Grata
1639171795
Почему нет результата тренировочного матча ? - видимо боевая ничья )))
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