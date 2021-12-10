«Сочи» в преддверии матча со «Спартаком» поиграл в футбол с собаками

Поиграли, поиграли и обратно в приют отдали. :(
«Сочи» поучаствовал в благотворительной акции «Забери друга из приюта». На тренировку команды привезли несколько бездомных собак.
«Цель мероприятия – поддержка бездомных животных, которые вынуждены находиться на обеспечении местных приютов.
В рамках акции в пятницу, 10 декабря, футболисты и тренерский штаб «Сочи» познакомились с собаками сочинских приютов «Поводог», «Бим» и «Хвостики» на учебно-тренировочной базе команды. Гости приютов активно провели время на свежем воздухе и даже поиграли в футбол с представителями нашей команды.
Любой желающий по итогам этой акции может связаться с одним из приютов и забрать собаку к себе домой после прохождения необходимых процедур», – написали сочинцы.
- На прошлой неделе в подобной акции поучаствовал и «Зенит».
- Ближайший соперник «Сочи» – «Спартак» (13 декабря).
- Сочинцы идут в РПЛ 4-ми.
Футболисты «Сочи» поучаствовали в акции «Забери друга из приюта» и поиграли с четвероногими красавчикамиФото – просто pic.twitter.com/CjkR6qFAQ6— Матч ТВ (@MatchTV) December 10, 2021