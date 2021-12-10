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    «Сочи» в преддверии матча со «Спартаком» поиграл в футбол с собаками

    «Сочи» поучаствовал в благотворительной акции «Забери друга из приюта». На тренировку команды привезли несколько бездомных собак.

    «Цель мероприятия – поддержка бездомных животных, которые вынуждены находиться на обеспечении местных приютов.

    В рамках акции в пятницу, 10 декабря, футболисты и тренерский штаб «Сочи» познакомились с собаками сочинских приютов «Поводог», «Бим» и «Хвостики» на учебно-тренировочной базе команды. Гости приютов активно провели время на свежем воздухе и даже поиграли в футбол с представителями нашей команды.

    Любой желающий по итогам этой акции может связаться с одним из приютов и забрать собаку к себе домой после прохождения необходимых процедур», – написали сочинцы.

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    Источник: официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5638

      maygli 15 минут назад

      Поиграли, поиграли и обратно в приют отдали. :(

      0
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      Рейтинг: +55047

      portero 19 минут назад

      Команда сверху поступила...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3821

      ySS 39 минут назад

      Не вылетели бы из еврокубка, играли бы в футбол с людьми

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ 50 минут назад

      Потренировались на собаках, чтобы потом унизить свиней. Это вам не Легия с 15 места чемпионата Пшеков. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > ПалкоВводецъ 45 минут назад

      Степан здорова! Это просто шизофрения что ваши с псинами ванючими выходили,что меньший филиал!!
      ни один уважаемый клуб токого бы не сделал)!! Опять стыдно за лазурятню)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1875

      ПалкоВводецъ > НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 37 минут назад

      Филл как сам? В коровнике прибрался? Срамтак против Зенита сразу выходит с полными портками от испуга. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 51 минуту назад

      Клоуны))) Под старших бомжей подстраиваются((

      3
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      Рейтинг: +14959

      paracetamol 1 час назад

      Сегодня с собаками, завтра со свинями...

      3
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      Рейтинг: +68

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > paracetamol 49 минут назад

      и скоро с бомжарником дырявым)хаахха

      1
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      Рейтинг: +18

      тарасятник 1 час назад

      Пусть сучинские булки разминают. После Наполи, Сучи - это недоклуб, который будет трахнут со всей суровостью военного времени

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3765

      sobaka120982 > тарасятник 1 час назад

      Ты гей?

      4
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      Рейтинг: +14959

      paracetamol > sobaka120982 1 час назад

      Называй вещи своими именами - пид.ораст!

      3
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      Рейтинг: +18040

      derrik2000 > тарасятник 5 минут назад

      Слушай, ты всё таки колись: у тебя два ника здесь???
      Ну, один - розовенький такой... как родственник голубенького... ))), а другой - для НОРМАЛЬНОГО общения???

      0
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      Рейтинг: +12166

      Cleaner 1 час назад

      «Сочи» в преддверии матча со «Спартаком» поиграл в футбол с собаками?

      С ПОРОСЯТАМИ нужно было! Для чистоты эксперимента и для гарантии разгромной победы над Спартаком...)))

      2
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      Рейтинг: +18040

      derrik2000 > Cleaner 7 минут назад

      А я думал, что в Сочи приехало всё семейство Газаевых.
      )))

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