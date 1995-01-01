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    CIES: Холанд, Фоден и Винисиус – самые дорогие нападающие до 23 лет. Мбаппе – вне топ-5

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих форвардов мира до 23 лет.

    Первое мест в рейтинге разделили Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Винисиус Жуниор («Реал») и Фил Фоден («Ман Сити»). Каждого из них оценили в 150 миллионов евро.

    Примечательно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, занявший девятое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021, не попал в топ-5 самых дорогих молодых форвардов. Он занял восьмое место в рейтинге (80 миллионов евро).

    Топ-10 самых дорогих нападающих в мире до 23 лет представлен ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +218

      ДЫРЯВЫЕ 18 минут назад

      Мбапе на данный момент и двадцатки не стоит))) Один бег тупой и все)))

      0
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      Рейтинг: +139

      СуперПАВ9 1 час назад

      Фоден не нападающий

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      22 raza chemp 1 час назад

      Мбапе и холанд лучшие в этом списке

      1
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