CIES: Холанд, Фоден и Винисиус – самые дорогие нападающие до 23 лет. Мбаппе – вне топ-5

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих форвардов мира до 23 лет.

Первое мест в рейтинге разделили Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Винисиус Жуниор («Реал») и Фил Фоден («Ман Сити»). Каждого из них оценили в 150 миллионов евро.

Примечательно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, занявший девятое место в голосовании за «Золотой мяч»-2021, не попал в топ-5 самых дорогих молодых форвардов. Он занял восьмое место в рейтинге (80 миллионов евро).

Топ-10 самых дорогих нападающих в мире до 23 лет представлен ниже: