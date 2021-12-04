Главные новости дня. «Спартак» купил Свинова; Азмун может перейти в «Эвертон»

Соболев в первом тайме матча с «Ахматом» ассистировал и удалился.

Защитник «Уфы» Журавлев заинтересовал ЦСКА.

Черчесов может возглавить «Антверпен».

«Иди ***»: Ракицкий обматерил судью Матюнина во время матча с «Ростовом».

«Эвертон» хочет подписать Азмуна.

«Рубин» купил полузащитника «Томи» Апшацева.

«Спартак» объявил о покупке вратаря «Факела» Свинова.

The Sun: Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота «Арсенала».

«Спартак»: «Конечно, обратимся по матчу с «Ахматом» в ЭСК».

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве вырвал 3 очка в игре с «Ахматом» и прервал 6-матчевую серию без побед.