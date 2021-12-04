The Sun: Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота «Арсенала»

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возникли проблемы с коленом в концовке матча 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2).

Празднуя победный гол, 36-летний футболист травмировал колено. Насколько серьезно это повреждение, пока неизвестно.

Участие португальца в ближайшей игре против «Кристал Пэлас» находится под вопросом.

В текущем сезоне Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

«МЮ» примет «Кристал Пэлас» в воскресенье в 17:00 мск.

Эта встреча станет дебютной для нового тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника.

Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!