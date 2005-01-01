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    The Sun: Роналду травмировал колено, празднуя гол в ворота «Арсенала»

    У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду возникли проблемы с коленом в концовке матча 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:2).

    Празднуя победный гол, 36-летний футболист травмировал колено. Насколько серьезно это повреждение, пока неизвестно.

    Участие португальца в ближайшей игре против «Кристал Пэлас» находится под вопросом.

    • В текущем сезоне Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • «МЮ» примет «Кристал Пэлас» в воскресенье в 17:00 мск.
    • Эта встреча станет дебютной для нового тренера «Юнайтед» Ральфа Рангника.

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    Источник: The Sun

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