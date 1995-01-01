«Рубин» купил полузащитника «Томи» Апшацева

Полузащитник «Томи» Марат Апшацев продолжит карьеру в «Рубине».

Казанский клуб объявил о заключении с игроком контракта до лета 2026 года.

Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 190 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

Новичок «Рубина» выбрал себе 18-й игровой номер.

Апшацеву сейчас 20 лет.

Менее месяца назад ему сломали лицевую кость в матче ФНЛ.

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