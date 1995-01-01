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    «Рубин» купил полузащитника «Томи» Апшацева

    Полузащитник «Томи» Марат Апшацев продолжит карьеру в «Рубине».

    Казанский клуб объявил о заключении с игроком контракта до лета 2026 года.

    Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 190 тысяч евро (около 16 миллионов рублей).

    Новичок «Рубина» выбрал себе 18-й игровой номер.

    • Апшацеву сейчас 20 лет.
    • Менее месяца назад ему сломали лицевую кость в матче ФНЛ.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21884

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Возможно омоложенный. Надо проконсультироваться с Юраном. )

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