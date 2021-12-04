«Спартак» объявил о покупке вратаря «Факела» Свинова

Вратарь «Факела» Илья Свинов официально стал игроком «Спартака».
21-летний футболист заключил с москвичами контракт до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на сезон по инициативе клуба. Соглашение вступит в силу 1 января 2022-го.
Сообщалось, что сумма трансфера голкипера составила 20 миллионов рублей.
- Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 сухих игр.
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Источник: Официальный сайт «Спартака»