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«Спартак» объявил о покупке вратаря «Факела» Свинова

4 декабря 2021, 15:06
29

Вратарь «Факела» Илья Свинов официально стал игроком «Спартака».

21-летний футболист заключил с москвичами контракт до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на сезон по инициативе клуба. Соглашение вступит в силу 1 января 2022-го.

Сообщалось, что сумма трансфера голкипера составила 20 миллионов рублей.

  • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
  • Он провел 11 сухих игр.

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Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Факел Свинов Илья
Комментарии (29)
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alefreddy
1638620038
Вперед не подкачай фамилия в тему клуба
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Блямба
1638620429
А как же постулат " чтобы купить нужное,необходимо продать ненужное"? Остальных двоих на подпевках оставить? Незаслуженно как-то. Или это другой догмат из серии "запас ж.пу неймёт"?)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1638620533
Какая команда, такой и вратарь.
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Streight
1638620695
Молодой, перспективный вратарь с хорошими показателями по игре. Еще и русский. Удачи в клубе, Илья.
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andr2112
1638621874
Выбирали по фамилии?
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lordmrv
1638622494
Странно, ветка Спартаковская, а бомжей вонючих повылазило!
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vladimir-7
1638623240
Кроме СВИНова в тренерский штаб спартака прибыл БОРОВский, осталось найти защитника ХРЯКова.
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portero
1638624626
Удачи парню!!! Чуйка что попрёт у него в Спартаке, лишь бы шанец дали...
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вальтер79
1638628141
отличный маркетинговый ход спартака свинов это круто конечно ))))))))))
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Добрый Бобер
1638687285
Шутки про фамилию уже были?
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