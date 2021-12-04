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    «Спартак» объявил о покупке вратаря «Факела» Свинова

    Вратарь «Факела» Илья Свинов официально стал игроком «Спартака».

    21-летний футболист заключил с москвичами контракт до 31 мая 2025 года с опцией продления еще на сезон по инициативе клуба. Соглашение вступит в силу 1 января 2022-го.

    Сообщалось, что сумма трансфера голкипера составила 20 миллионов рублей.

    • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 сухих игр.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1038

      fhnv 15 секунд назад

      Из-за фамилии что-ли взяли?)

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      Рейтинг: +857

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 минуты назад

      Какая команда, такой и вратарь.

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      Рейтинг: +2790

      Блямба 3 минуты назад

      А как же постулат " чтобы купить нужное,необходимо продать ненужное"?
      Остальных двоих на подпевках оставить?
      Незаслуженно как-то.
      Или это другой догмат из серии "запас ж.пу неймёт"?)

      0
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      Рейтинг: +1118

      Karpathian 6 минут назад

      кек, цена не в евро) чтоб солидней выглядело)))

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      Рейтинг: +506

      alefreddy 10 минут назад

      Вперед не подкачай фамилия в тему клуба

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      Рейтинг: +14184

      KLIM777 12 минут назад

      По лицу видно, что все клубы его)) дайте ему денег пусть пацан гульнет))

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