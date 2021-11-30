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    AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет летом перейти в мадридский «Реал». Соответствующий запрос поляк сделал в адрес агента Пини Захави.

    Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит. Его контракт с немцами действует до 2023 года.

    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
    • На этой неделе поляк занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
    • 33-летний Левандовски стоит 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4909

      Semenycch 26 минут назад

      Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит... То есть бесплатно? И еще, есть древняя пословица - от добра, добра не ищут. Этот переход может отрицательно сказаться на судьбе поляка.

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      Рейтинг: +10

      zafo53 29 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +8641

      Alekxei Z. 38 минут назад

      Разве Бензема заканчивает ?

      0
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      Рейтинг: +4057

      FENIX-SL 39 минут назад

      ну нет
      поздно
      года три назад..еще понимаю

      да и Бенз ему вообще ни в чем не уступает
      для меня так Карим вообще лучше..очень много создает сам

      1
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      Рейтинг: +4057

      FENIX-SL > FENIX-SL 40 минут назад

      однако перейдя в Реал раньше
      ЗМ у него был бы точно))

      3
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      Рейтинг: +501

      jek718875 41 минуту назад

      Имеет право играть где захочет,заслужил

      2
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      Рейтинг: +13050

      Hektor 84 51 минуту назад

      Надеется что играя за Реал получить ЗМ

      4
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      Рейтинг: +476

      Soccerdealer63 > Hektor 84 39 минут назад

      Не думаю... Роберт давно уже не мальчик и на идиота не похож. Реал не блещет, его шансы выиграть ЛЧ вряд ли предпочтительнее Баварии. Очевидно для всех, что этот "Золотой мяч" уже давно покрыт золотом самоварным.... Скорее всего, в среде тех, кто был лучше "сладкой парочки", кто должен был его получить, но так и не получил (Ибра, Рибери, Левандовски, ...) бытует мнение, что " из за говна не стоит расстраиваться"))+

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