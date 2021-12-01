AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет летом перейти в мадридский «Реал». Соответствующий запрос поляк сделал в адрес агента Пини Захави.

Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит. Его контракт с немцами действует до 2023 года.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

На этой неделе поляк занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».

33-летний Левандовски стоит 60 миллионов евро.

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