AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал»

Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит... То есть бесплатно? И еще, есть древняя пословица - от добра, добра не ищут. Этот переход может отрицательно сказаться на судьбе поляка.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет летом перейти в мадридский «Реал». Соответствующий запрос поляк сделал в адрес агента Пини Захави.
Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит. Его контракт с немцами действует до 2023 года.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- На этой неделе поляк занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
- 33-летний Левандовски стоит 60 миллионов евро.
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