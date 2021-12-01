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AS: Левандовски запросил трансфер в «Реал»

1 декабря 2021, 21:47
8

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет летом перейти в мадридский «Реал». Соответствующий запрос поляк сделал в адрес агента Пини Захави.

Левандовски надеется, что «Бавария» его отпустит. Его контракт с немцами действует до 2023 года.

  • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • На этой неделе поляк занял 2-е место в голосовании на «Золотой мяч».
  • 33-летний Левандовски стоит 60 миллионов евро.

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Источник: AS
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (8)
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Hektor 84
1638384780
Надеется что играя за Реал получить ЗМ
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jek718875
1638385411
Имеет право играть где захочет,заслужил
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Loko_Roma
1638388399
33 года а **@shit как молодой
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ARSteven89
1638390188
В "Реале" есть Карим, да и летом уже Мбаппе к дуэту Бензема-Винисиус подтянется. Левандовски психанул что ли?!!!
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BlackMurder
1638418281
Тогда по статистике, Лёва в реал , холанд в мюнхен
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zigbert
1638427575
Неразумное решение с его стороны.
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_MATRIX_
1638452739
Ну на хрена ему этот Реал? В Баварии он может стать легендой и достойно завершить карьеру, а в Испании его, скорее всего, ждет печальный конец в карьерном смысле. Как уже было не раз с многими прекрасными игроками.
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