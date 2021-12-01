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    Семак: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», но я никогда не брошу камень в сторону Месси»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах премии «Золотой мяч».

    – Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча». Справедливо или нет?

    — Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень.

    Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист.

    Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1355

      x-x-x-x-x 12 минут назад

      но это и видно что ты человек бкз своего мнения.

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      Рейтинг: +21806

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Перевод: "Дзюба не тянет до основы, но я никогда не посажу его на лавку." ( В этом весь Семак.)

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