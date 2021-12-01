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  • Семак: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», но я никогда не брошу камень в сторону Месси»

Семак: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», но я никогда не брошу камень в сторону Месси»

1 декабря 2021, 16:27
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах премии «Золотой мяч».

– Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча». Справедливо или нет?

— Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень.

Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист.

Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси.

«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Месси Лионель Левандовски Роберт Семак Сергей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1638366972
Перевод: "Дзюба не тянет до основы, но я никогда не посажу его на лавку." ( В этом весь Семак.)
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x-x-x-x-x
1638367830
но это и видно что ты человек бкз своего мнения.
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Каратель помойников
1638369095
Семак: «Бздюпа заслужил «Золотой член», но я никогда не позволю вставить его в Асмунку»
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paracetamol
1638374206
Серега, Мостового и Клаудиньо на их уровень выводи, вот твоя задача! Тренер ты или физрук?
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Soccerdealer63
1638378780
Запутался...)) Чё сказать-то хотел? КОМУ НАДО БЫЛО ВРУЧАТЬ ЗМ ЗА 2021 ГОД?
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Дедуктор
1638412443
Непросто интеллигенту Семаку крутиться среди агрессивного тупого быдла, коим переполнена тусовка футбольная. Но в данном случае Семак справился. Совершенно справедливую интерпретации дал по данной ситуации.
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Жентус
1638421957
Не понимаю камней в огород Месси. Человек впервые в карьере стал чемпионом Америки. Для него это огромное достижение, плюс сезон у Месси не такой провальный, как все уверяют, он выступал не хуже Роберта, но выиграл такой престижный трофей. Поэтому, заслуженно. Если давать трофей за 2 года, то да, Роберт возможно должен был получить, но... Это судьба, стечение обстоятельств, что в тот год, когда он был лучшим, ЗМ не вручали.
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