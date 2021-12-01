Семак: «Левандовски заслужил «Золотой мяч», но я никогда не брошу камень в сторону Месси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах премии «Золотой мяч».

– Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча». Справедливо или нет?

— Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень.

Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист.

Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси.

Это 7-й «Золотой мяч» Месси .

. Аргентинец оторвался от Левандовски на 33 балла.

на 33 балла. Поляку могут вручить «Золотой мяч» за 2020-й год.

«Факт». Роналду прокомментировал пост, что Месси получил «Золотой мяч» незаслуженно