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    Месси: «Для меня честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

    «Думаю, у меня был хороший год в «Барселоне», пусть мы и не выиграли Лигу чемпионов и Примеру. До конца боролись за победу в чемпионате, выиграли Кубок Испании.

    Победа в Кубке Америки повлияла на мою победу. Для меня большая честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч». Это особенное событие», – сказал Месси.

    • Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».
    • Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.
    • Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).

    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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