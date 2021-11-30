Месси: «Для меня честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился эмоциями после получения «Золотого мяча».

«Думаю, у меня был хороший год в «Барселоне», пусть мы и не выиграли Лигу чемпионов и Примеру. До конца боролись за победу в чемпионате, выиграли Кубок Испании.

Победа в Кубке Америки повлияла на мою победу. Для меня большая честь быть первым игроком «ПСЖ», выигравшим «Золотой мяч». Это особенное событие», – сказал Месси.

Месси выиграл 7-й «Золотой мяч».

Аргентинец опередил в голосовании Роберта Левандовски на 33 балла.

на 33 балла. Месси выиграл «Золотой мяч» в 34 года 158 дней. Только Стэнли Мэтьюз был старше, когда брал награду (41 год 321 день).

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»