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    Кэррик – первый английский тренер с 1931 года, выигравший дебютный матч во главе «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» на выезде (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Игра в Испании стала первой для «МЮ» после ухода Уле-Гуннара Сульшера. Исполняющий обязанности главного тренера Майкл Кэррик одержал победу в дебютном матче на своем посту.

    Кэррик – первый английский тренер «Юнайтед» с 1931 года, одержавший победу в первом матче вог главе клуба.

    • В 1931 году Уолтер Крикмен выиграл дебютный матч на посту тренера «МЮ».
    • «Манчестер Юнайтед» вышел в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2018/19.

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    Источник: Opta

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