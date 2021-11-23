Кэррик – первый английский тренер с 1931 года, выигравший дебютный матч во главе «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» победил «Вильярреал» на выезде (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра в Испании стала первой для «МЮ» после ухода Уле-Гуннара Сульшера. Исполняющий обязанности главного тренера Майкл Кэррик одержал победу в дебютном матче на своем посту.

Кэррик – первый английский тренер «Юнайтед» с 1931 года, одержавший победу в первом матче вог главе клуба.