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  • Аршавин: «Семак – топ. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим «Зенитом» ЛЧ? Я думаю, нет»

Аршавин: «Семак – топ. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим «Зенитом» ЛЧ? Я думаю, нет»

23 ноября 2021, 21:59
19

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— По российским меркам Семак — топ-тренер. А если глобально судить, он топ?

— Я думаю, да. Он в России показывает более чем достойный результат. А в Лиге чемпионов «Зениту» было бы трудно с любым тренером. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом Лигу чемпионов? Я думаю, нет.

— А Гвардиола вышел бы из группы?

— Первое, что он сделал бы — это пошел к руководству, сказал бы, сколько ему нужно денег и какие игроки. Тогда он бы гарантировал выполнение задачи. Сейчас «Зениту» не хватает качества для того, чтобы претендовать на многое в Лиге чемпионов.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем петербуржцы 3 раза подряд выиграли РПЛ.

Аршавин: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Не можем силком заставить его остаться»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Аршавин Андрей Гвардиола Хосеп Семак Сергей
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1637694219
По Российским меркам Семак офигенно как не топ и близко. Его уже Зюбка стал посылать даже.
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renepjd
1637695047
При тех же финансах, никто трижды чемпионом не становился. А то, что кубок УЕФА брали, то тогда уровень чемпионата был выше. Австрийцам, чехам, полякам, грузинам тогда не сливали, как сейчас
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nik55
1637695634
чипсоед знатно лизнул
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Garrincha58
1637697287
Гвардиола бы поставил игру другую а Семак даже в РПЛ играет по старинке набросы навесы никакой комбинационной игры в центе поля
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Soccerdealer63
1637698650
С логикой у Андрюши просто швах))) Получается: поставь Семака на Мансити и... небесно-голубые просто полетят?))
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vmonomah17
1637699480
Гвардиола поступил бы умнее: сливал матчи с зенитом и после отставки довольный полетел бы к себе обратно в испанию, прихватив несколько лямов евро неустойки)))
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Spinorr
1637701599
Семак не топ. Он отличник. Он хорошо, отлично делает свою работу. Но для топа этого мало. Нужна ещё харизма, изюминка, какая то особенность, которая позволяет вырваться вперёд на определенном этапе. Вот этого нет. Надеюсь, что со временем появится.
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paracetamol
1637707083
Семак не топ, а топ-топ в Уфу.
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SMITHI
1637720000
Ну вот, наконец то здравый комментарий, очевидно же что Зениту не хватает денег! Артём Дзюба топ! Лидер! А зарплата 20 миллионов рублей в месяц! Это копейки, стабильный результат с такой заниженной зарплатой сложно показывать в Европе!
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Ziklop
1637736199
Шава ты ослеп или Семак тебе откатывает?
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