Аршавин: «Семак – топ. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим «Зенитом» ЛЧ? Я думаю, нет»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— По российским меркам Семак — топ-тренер. А если глобально судить, он топ?

— Я думаю, да. Он в России показывает более чем достойный результат. А в Лиге чемпионов «Зениту» было бы трудно с любым тренером. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом Лигу чемпионов? Я думаю, нет.

— А Гвардиола вышел бы из группы?

— Первое, что он сделал бы — это пошел к руководству, сказал бы, сколько ему нужно денег и какие игроки. Тогда он бы гарантировал выполнение задачи. Сейчас «Зениту» не хватает качества для того, чтобы претендовать на многое в Лиге чемпионов.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

При нем петербуржцы 3 раза подряд выиграли РПЛ.

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