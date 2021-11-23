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    Аршавин: «Семак – топ. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим «Зенитом» ЛЧ? Я думаю, нет»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    — По российским меркам Семак — топ-тренер. А если глобально судить, он топ?

    — Я думаю, да. Он в России показывает более чем достойный результат. А в Лиге чемпионов «Зениту» было бы трудно с любым тренером. Хотите сказать, Гвардиола взял бы с этим составом Лигу чемпионов? Я думаю, нет.

    — А Гвардиола вышел бы из группы?

    — Первое, что он сделал бы — это пошел к руководству, сказал бы, сколько ему нужно денег и какие игроки. Тогда он бы гарантировал выполнение задачи. Сейчас «Зениту» не хватает качества для того, чтобы претендовать на многое в Лиге чемпионов.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем петербуржцы 3 раза подряд выиграли РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1359

      vmonomah17 12 минут назад

      Гвардиола поступил бы умнее: сливал матчи с зенитом и после отставки довольный полетел бы к себе обратно в испанию, прихватив несколько лямов евро неустойки)))

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      Рейтинг: +416

      Soccerdealer63 26 минут назад

      С логикой у Андрюши просто швах)))
      Получается: поставь Семака на Мансити и... небесно-голубые просто полетят?))

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      Рейтинг: +3446

      raritet > Soccerdealer63 13 минут назад


      Речи о том , что с Семаком Ман.Сити полетит , как вы выразились нет . Мысль Аршавина проста и понятна любому болельщику:в конечном счёте на поле решает все уровень футболистов..

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      Рейтинг: +3435

      general.lizyukov 31 минуту назад

      А что, Семак уже взял ЛЧ?

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      Рейтинг: +135

      Suvorov51 34 минуты назад

      Вот Андрюша правильно оценивает бомжатник. признаёт что голубой лев дерьмо. в россии судьи подтянули а в европе их тянут. но дело в другом чмо оно и есть бомжатник

      0
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      Рейтинг: +15057

      Garrincha58 49 минут назад

      Гвардиола бы поставил игру другую а Семак даже в РПЛ играет по старинке набросы навесы никакой комбинационной игры в центе поля

      1
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      Рейтинг: +2799

      Derzkiy1 50 минут назад

      Гвардиола нет, Клопп да!

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      Рейтинг: +3471

      Питерский князь 1 час назад

      Даешь Гвардиолу в Динамо Брянск. Пора им ЛЧ брать.
      :)))

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      Рейтинг: -29

      СуперПАВ9 1 час назад

      Семак нормальный тренер но безхора

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      Рейтинг: +6429

      nik55 1 час назад

      чипсоед знатно лизнул

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      Рейтинг: +4672

      Semenycch 1 час назад

      Аршавин в этом интервью совершенно прав!

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