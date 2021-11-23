Аршавин: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Не можем силком заставить его остаться»

Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин сообщил о желании нападающего Сердара Азмуна покинуть клуб из Санкт-Петербурга.
— Есть ли смысл «Зениту» удерживать Азмуна, который сам хочет в Европу?
— Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не можем силком заставить Сердара остаться.
— Какого российского игрока можно сравнить с Азмуном по качествам?
— Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока.
- В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лиона», «Аталанты» и «Севильи».
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Источник: Sport24