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    Аршавин: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Не можем силком заставить его остаться»

    Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин сообщил о желании нападающего Сердара Азмуна покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

    — Есть ли смысл «Зениту» удерживать Азмуна, который сам хочет в Европу?

    — Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не можем силком заставить Сердара остаться.

    — Какого российского игрока можно сравнить с Азмуном по качествам?

    — Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока.

    • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лиона», «Аталанты» и «Севильи».

    РБК: «Зенит» в декабре возобновит переговоры с Азмуном о продлении контракта

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии22
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      Рейтинг: +29809

      VVM1964 1 час назад

      Это он так Дзюбу подзадоривает , эту песню слышу уже не первый год )))

      0
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      Рейтинг: +3471

      Питерский князь 1 час назад

      Моставому больше практики дайте. Мне кажется он лучше.
      Имхо...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +354

      Forvard47 1 час назад

      а в сторону агаларова товарищ чипосед посмотреть не хочет,. клоун на спортдире зенита походу значит!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11782

      Литейный4 1 час назад

      Ясен пень, что из российских паспортистов нет и близко такого игрока. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +135

      Suvorov51 > Литейный4 39 минут назад

      есть гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +9534

      alp 1 час назад

      надо отпускать.. иранец давно перерос рпл...

      2
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      Рейтинг: +3471

      Питерский князь > alp 1 час назад

      В Рубине и Ростове у него не было таких результатов. Азмун середняк. В топ 5, на фоне остальных пропадет. У него реализация моментов 35 % в РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +135

      Suvorov51 > alp 32 минуты назад

      он и еропу перерос будет гейропейцем

      0
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      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Но мы не можем силком заставить Сердара остаться.======Зюбу позовите.Пущай он азмунку членом на месте пригвоздит ))) В раздевалке у Зюбы получалось. азмунка подмахивала. Все увидели.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9534

      alp > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      кто о чем а п и д о р все про члены

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3471

      Питерский князь > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Харе фуфырики пить.
      У тебя что, денег даже на пиво нет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +202

      Вот оно чё Михалыч > Питерский князь 1 час назад

      Крокодил ты наш ухоженный , не все ж как ты --кажый день заливаешь...

      1
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      Рейтинг: +1359

      vmonomah17 1 час назад

      Кокорин заменит))))

      2
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      Рейтинг: +3154

      aaaaahhhh 1 час назад

      Дзюба не справляется:))))

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      Рейтинг: +12834

      Hektor 84 2 часа назад

      Асмунка не заиграет в Европе! Игрок уровня нашего болота.

      1
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      Рейтинг: +2860

      ААМ 2 часа назад

      Четко сказано.

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