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  • Аршавин: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Не можем силком заставить его остаться»

Аршавин: «Азмун хочет уйти из «Зенита». Не можем силком заставить его остаться»

23 ноября 2021, 21:18
14

Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин сообщил о желании нападающего Сердара Азмуна покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

— Есть ли смысл «Зениту» удерживать Азмуна, который сам хочет в Европу?

— Да, у Азмуна есть желание уйти. Но тут обе стороны ведут себя открыто и честно. Игрок хочет уйти — клуб хочет такого нападающего оставить. Азмун остается профессионалом, он хорошо провел первый круг. Но мы не можем силком заставить Сердара остаться.

— Какого российского игрока можно сравнить с Азмуном по качествам?

— Азмуна в «Зените» может заменить только иностранец. Важно найти его. В России я не вижу похожего игрока.

  • В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лиона», «Аталанты» и «Севильи».

РБК: «Зенит» в декабре возобновит переговоры с Азмуном о продлении контракта

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Азмун Сердар
Комментарии (14)
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Garrincha58
1637692510
рыночная стоимость 25, а Лион предлагал только 12 а когда клуб из РПЛ хочет скажем купить игрока с рыночной стоимостью 10 то ему предлагают заплатить 18 почему так???
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Garrincha58
1637692656
в России нет подобного игрока? да думаю Агаларов сейчас не хуже,но Зенит будет искать какого-нибудь аргентинца или старенького типа Белотти и как всегда ничего не выиграет
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ААМ
1637692818
Четко сказано.
Ответить
Hektor 84
1637692847
Асмунка не заиграет в Европе! Игрок уровня нашего болота.
Ответить
aaaaahhhh
1637693135
Дзюба не справляется:))))
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vmonomah17
1637693206
Кокорин заменит))))
Ответить
alp
1637693426
надо отпускать.. иранец давно перерос рпл...
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VVM1964
1637696605
Это он так Дзюбу подзадоривает , эту песню слышу уже не первый год )))
Ответить
paracetamol
1637707152
Уходить надо цивилизованно, за хорошие деньги, Андрюша!
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zigbert
1637755299
Азмун приносил большую пользу Зениту. Трудно будет найти такого нападающего, умеющего реализовывать голевые моменты.
Ответить
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